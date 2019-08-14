подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Общество должно знать правду, предлагал ли Богдану кто-то взятки, - Кличко рассказал о показаниях в НАБУ
14 августа 2019, среда, 21:04 396
Политика 2019-08-14T22:30:01+03:00
Українські Новини
Общество должно знать правду, предлагал ли Богдану кто-то взятки, - Кличко рассказал о показаниях в НАБУ

Общество должно знать правду, предлагал ли Богдану кто-то взятки, - Кличко рассказал о показаниях в НАБУ

Мэр Киева Виталий Кличко в среду свидетельствовал в НАБУ в уголовном производстве, которое открыли по его обращению. Об этом Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, пишет пресс-служба.

Касается производства публичного заявления руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о якобы предложении ему какими-то лицами взятки в 20 млн долларов, якобы от имени и в интересах Кличко.

"Подобные высказывания руководителя Офиса Президента подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений. Удивляет одно: почему господин Богдан, юрист по специальности, не обратился сразу в правоохранительные органы, а ушел с "яркими" заявлениями на пресс-конференцию? - подчеркнул Кличко. - Я, как и все общество, хотим знать: если такое случилось на самом деле, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением? Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду", - написал мэр Киева.

Иначе, подчеркнул Кличко, заявление Андрея Богдана является лживым и клеветническим. Абсолютно несоответствующим уровню должности, которую он сегодня занимает.

"Убежден, НАБУ расследует опубликованную информацию и общество узнает правду", - отметил Виталий Кличко.
Архив
Новости
Блогер назвал Разумкова лицемером за то, что тот запретил Рабиновичу говорить на русском в Раде 21:50
ГПУ вызвала Пинчука на допрос по делу "черной бухгалтерии" ПР 21:30
Общество должно знать правду, предлагал ли Богдану кто-то взятки, - Кличко рассказал о показаниях в НАБУ 21:04
Сжиженный газ стремительно дешевеет: цена опустилась до 11,41 гривны/литр 20:46
В ГПУ заявили, что расследование против Новинского уже возобновили 20:23
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
"Вжарит" +35 и придет циклон Zorro: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Маковея 06:00 Карта
Гривна после обвала резко повысилась: курс валют на 14 августа 06:00
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
больше новостей
В Украину из США прилетел "кошмар Порошенко" Сэм Кислин, - СМИ 23:35
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Почерневшая вода на одесском пляже. Фото: Думская
Фото дня: в Одессе почернела вода на самом большом пляже 20:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok