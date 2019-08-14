Общество должно знать правду, предлагал ли Богдану кто-то взятки, - Кличко рассказал о показаниях в НАБУ

Мэр Киева Виталий Кличко в среду свидетельствовал в НАБУ в уголовном производстве, которое открыли по его обращению. Об этом Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook, пишет пресс-служба.

Касается производства публичного заявления руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о якобы предложении ему какими-то лицами взятки в 20 млн долларов, якобы от имени и в интересах Кличко.

"Подобные высказывания руководителя Офиса Президента подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений. Удивляет одно: почему господин Богдан, юрист по специальности, не обратился сразу в правоохранительные органы, а ушел с "яркими" заявлениями на пресс-конференцию? - подчеркнул Кличко. - Я, как и все общество, хотим знать: если такое случилось на самом деле, кто обращался, от чьего имени и с каким предложением? Фамилии, суммы, условия и получило ли должностное лицо неправомерную выгоду", - написал мэр Киева.

Иначе, подчеркнул Кличко, заявление Андрея Богдана является лживым и клеветническим. Абсолютно несоответствующим уровню должности, которую он сегодня занимает.

"Убежден, НАБУ расследует опубликованную информацию и общество узнает правду", - отметил Виталий Кличко.