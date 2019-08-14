ГПУ вызвала Пинчука на допрос по делу "черной бухгалтерии" ПР

Генеральная прокуратура вызывает бизнесмена Виктора Пинчука как свидетеля на допрос по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом сказано в повестке, опубликованной на сайте Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

Согласно повестке, допрос состоится 27 августа в 11:00.

В данном уголовном производстве он выступает в качестве свидетеля.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура расследует возможное получение бывшими председателями Хмельницкой областной государственной администрации Василием Ядухой и Ривненской - Василием Берташем 5,8 млн долларов от руководства Партии регионов в 2007-2012 годах.

Ранее Министерство внутренних дел передало НАБУчасть документов "черной бухгалтерии" Партии регионов.