ГПУ вызвала Пинчука на допрос по делу "черной бухгалтерии" ПР

Генеральная прокуратура вызывает бизнесмена Виктора Пинчука как свидетеля на допрос по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов.\r\nОб этом сказано в повестке, опубликованной на сайте Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.\r\nСогласно повестке, допрос состоится 27 августа в 11:00.\r\nВ данном уголовном производстве он выступает в качестве свидетеля.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура расследует возможное получение бывшими председателями Хмельницкой областной государственной администрации Василием Ядухой и Ривненской - Василием Берташем 5,8 млн долларов от руководства Партии регионов в 2007-2012 годах.\r\nРанее Министерство внутренних дел передало НАБУчасть документов "черной бухгалтерии" Партии регионов.