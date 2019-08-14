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14 августа 2019, среда, 21:30 20
Судебная власть 2019-08-14T21:31:04+03:00
Українські Новини
ГПУ вызвала Пинчука на допрос по делу "черной бухгалтерии" ПР

ГПУ вызвала Пинчука на допрос по делу "черной бухгалтерии" ПР

Генеральная прокуратура вызывает бизнесмена Виктора Пинчука как свидетеля на допрос по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом сказано в повестке, опубликованной на сайте Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

Согласно повестке, допрос состоится 27 августа в 11:00.

В данном уголовном производстве он выступает в качестве свидетеля.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральная прокуратура расследует возможное получение бывшими председателями Хмельницкой областной государственной администрации Василием Ядухой и Ривненской - Василием Берташем 5,8 млн долларов от руководства Партии регионов в 2007-2012 годах.

Ранее Министерство внутренних дел передало НАБУчасть документов "черной бухгалтерии" Партии регионов. 

Больше новостей о: Допрос ГПУ Виктор Пинчук черная бухгалтерия Партии регионов

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