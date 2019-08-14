Руководителя "энергосети" Дмитрия Крючкова сфотографировали в компании американского миллиардера Сэма Кислина в Киеве

14 мая на выходе из столичной гостиницы "Fairmont" журналистам удалось зафиксировать Дмитрия Крючкова - народного депутата Украины 5-го созыва и руководителя "энергосети" в компании с Сэмом Кислиным - экс-советником мэра Нью-Йорка и американским миллиардером.\r\nНа заднем плане Дмитрий Крючков\r\nКак сообщает Стопкор, Кислин - близкий друг и один из главных акционеров избирательной кампании Дональда Трампа.\r\nКак он рассказал в комментарии изданию, прибыл в Украину с целью "разоблачить Порошенко".\r\n