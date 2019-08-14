Керівника "енергомережі" Дмитра Крючкова сфотографували в компанії американського мільярдера Сема Кісліна в Києві

14 травня на виході зі столичного готелю "Fairmont" журналістам вдалося зафіксувати Дмитра Крючкова - народного депутата України 5-го скликання і керівника "енергомережі" в компанії з Семом Кісліним - екс-радником мера Нью-Йорка і американським мільярдером.\r\nНа задньому плані Дмитро Крючков\r\nЯк повідомляє Стопкор, Кіслін - близький друг і один з головних акціонерів виборчої кампанії Дональда Трампа.\r\nВін розповів у коментарі виданню, прибув в Україну з метою "викрити Порошенка".\r\nВже за 2 години Сем Кіслін та екс-нардеп Дмитро Крючков одночасно відвідали Службу безпеки України.\r\n