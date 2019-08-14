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  • Керівника "енергомережі" Дмитра Крючкова сфотографували в компанії американського мільярдера Сема Кісліна в Києві
14 серпня 2019, середа, 19:05 339 Доповнено
Політика 2019-08-14T22:28:29+03:00
Українські Новини
Керівника "енергомережі" Дмитра Крючкова сфотографували в компанії американського мільярдера Сема Кісліна в Ки

Керівника "енергомережі" Дмитра Крючкова сфотографували в компанії американського мільярдера Сема Кісліна в Києві

14 травня на виході зі столичного готелю "Fairmont" журналістам вдалося зафіксувати Дмитра Крючкова - народного депутата України 5-го скликання і керівника "енергомережі" в компанії з Семом Кісліним - екс-радником мера Нью-Йорка і американським мільярдером.

На задньому плані Дмитро КрючковНа задньому плані Дмитро Крючков

Як повідомляє Стопкор, Кіслін - близький друг і один з головних акціонерів виборчої кампанії Дональда Трампа.

Він розповів у коментарі виданню, прибув в Україну з метою "викрити Порошенка".

Вже за 2 години Сем Кіслін та екс-нардеп Дмитро Крючков одночасно відвідали Службу безпеки України.

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