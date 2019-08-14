Смертельное ДТП в Харькове: суд оставил в силе 10 лет тюрьмы для Зайцевой и Дронова

Харьковский апелляционный суд оставил в силе приговор к 10 годам лишения свободы для Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, обвиняемых в смертельном ДТП в октябре 2017 года, в результате которого погибли 6 человек.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры, передают Українськi Новини.\r\n"Харьковский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры Харьковской области и оставил неизменным наказание для водителей-участников смертельного ДТП с 6 погибшими на ул. Сумской в г.Харькове", - сказано в нем.\r\nВодителей автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg суд признал виновными в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель людей.\r\nОсужденные с приговором суда первой инстанции не согласились, потому подали апелляционные жалобы.\r\nОднако прокуратура и в апелляционной инстанции доказала вину водителей, совершивших смертельное ДТП.\r\nКак результат - коллегия судей пришла к выводу, что доводы апелляционной жалобы не нашли своего подтверждения.\r\nНаказание осталось неизменным.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 18 октября 2017 года, в Харькове Елена Зайцева на Лексусе сбила насмерть 6 человек. 5 человек в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, 6 человек получили травмы различной тяжести, 24-летняя пострадавшая позже скончалась в больнице.\r\nТакже стало известно, что в момент смертельного ДТП в Харькове Зайцева находилась под действием наркотиков.