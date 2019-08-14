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14 августа 2019, среда, 18:10 38
Судебная власть 2019-08-14T18:11:25+03:00
Українські Новини
Смертельное ДТП в Харькове: суд оставил в силе 10 лет тюрьмы для Зайцевой и Дронова

Смертельное ДТП в Харькове: суд оставил в силе 10 лет тюрьмы для Зайцевой и Дронова

Дронов и Зайцева. Фото: Тетяна Доцяк, Факти
Дронов и Зайцева. Фото: Тетяна Доцяк, Факти

Харьковский апелляционный суд оставил в силе приговор к 10 годам лишения свободы для Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, обвиняемых в смертельном ДТП в октябре 2017 года, в результате которого погибли 6 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры, передают Українськi Новини.

"Харьковский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры Харьковской области и оставил неизменным наказание для водителей-участников смертельного ДТП с 6 погибшими на ул. Сумской в ​​г.Харькове", - сказано в нем.

Водителей автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg суд признал виновными в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель людей.

Осужденные с приговором суда первой инстанции не согласились, потому подали апелляционные жалобы.

Однако прокуратура и в апелляционной инстанции доказала вину водителей, совершивших смертельное ДТП.

Как результат - коллегия судей пришла к выводу, что доводы апелляционной жалобы не нашли своего подтверждения.

Наказание осталось неизменным.

Как сообщали Українськi Новини, 18 октября 2017 года, в Харькове Елена Зайцева на Лексусе сбила насмерть 6 человек. 5 человек в возрасте от 19 до 46 лет погибли на месте, 6 человек получили травмы различной тяжести, 24-летняя пострадавшая позже скончалась в больнице.

Также стало известно, что в момент смертельного ДТП в Харькове Зайцева находилась под действием наркотиков.

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