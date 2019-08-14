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14 августа 2019, среда, 16:51 331
Политика 2019-08-14T16:52:30+03:00
Українські Новини
Ремонт Борщаговского путепровода идет по графику, даже ночью, - Кличко

Ремонт Борщаговского путепровода идет по графику, даже ночью, - Кличко

Ремонт Борщаговского путепровода идет по графику. Работы на объекте не прекращаются и ночью. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, пишет пресс-служба.

"Уже установили новые балки, которые будут основой новой проезжей части моста. Следующий этап - устройство монолитной плиты и гидроизоляции. Параллельно ведутся работы по сварке трамвайных рельсов для их последующего монтажа. Потому главная задача - до конца сентября восстановить трамвайное движение", - отметил Кличко.

По его словам, уже к концу 2019 планируют восстановить движение авто обновленной частью путепровода. С весны 2020 начнутся работы на противоположной части этого объекта.
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