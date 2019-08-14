Вопросы Донбасса должны решать отдельный парламентский комитет и специальный вице-премьер в правительстве, - Пузанов

Вопросы Донецкой и Луганской областей – это вопросы, которые требуют особого подхода.

Об этом заявил журналистам новоизбранный народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Александр Пузанов перед заседанием Подготовительной депутатской группы Верховной Рады IX созыва, передает сайт платформы.

"Мы настаиваем на том, чтобы был отдельно создан комитет по комплексному решению проблем Донецкой и Луганской областей. Это вопрос, который волнует всех украинцев, – решение конфликта на востоке, восстановление Донбасса после того, как он будет полностью возвращен под контроль украинского государства и, соответственно, реинтеграция живущих там людей в социальное пространство Украины", – заявил Александр Пузанов.

"Мы считаем, что не только парламент должен создать отдельный комитет, но и правительство Украины должно уделить этому вопросу больше внимания, введя специальную должность вице-премьера по вопросам комплексного решения проблем Донецкой и Луганской областей. Это позволит достичь прогресса в вопросе принятия вызовов, которые стоят перед страной", – объяснил политик.

Также народный депутат сообщил, что ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ требует передать оппозиции контрольные функции в Верховной Раде.

"Мы настаиваем на том, что оппозиция должна играть в парламенте ту роль, которую обычно выполняет оппозиция в демократическом обществе. Рекомендации европейского сообщества известны: оппозиция должна получить контрольные комитеты, прежде всего – комитет по свободе слова, комитет по регламенту. В некоторых европейских демократиях оппозиции отдают бюджетный комитет, хотя в истории Украины такого еще не было. И, безусловно, оппозиция всегда получает должность вице-спикера парламента. Это именно те позиции, на которых мы будем настаивать, о чем мы будем говорить и что мы будем защищать", – заявил Александр Пузанов.