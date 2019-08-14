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  • Бойко потребовал срочно провести переговоры по продлению контракта на транзит газа, который заканчивается 31 декабря
14 августа 2019, среда, 13:39 419
Политика 2019-08-14T15:30:02+03:00
Українські Новини
Бойко потребовал срочно провести переговоры по продлению контракта на транзит газа, который заканчивается 31 д

Бойко потребовал срочно провести переговоры по продлению контракта на транзит газа, который заканчивается 31 декабря

"Контракт на транзит газа по территории Украины заканчивается 31 декабря – нужно срочно провести переговоры по его продлению." Об этом Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Интер, информирует портал zagittya.com.ua.

"Контракт на транзит газа по территории Украины заканчивается 31 декабря, и если не будет нового контракта, то страна окажется в очень тяжелом положении. Это касается и финансовой составляющей, и энергетической безопасности, и рабочих мест. Поэтому мы настаиваем на проведении переговоров по продлению транзитного договора. В любом случае мы, как представители украинского парламента, уже провели первый раунд переговоров и видим, что понимание со стороны РФ есть", – сказал политик.

Также, по его словам, управление украинской газотранспортной системой международным консорциумом обеспечит её востребованность.

"Мы видим, что модель, которая обеспечит востребованность нашей ГТС – это модель управления ею со стороны международного консорциума. Это давняя идея, она рассматривалась несколько раз, была проработана, и её реализация обеспечит сохранение транзитного потенциала нашей страны", – отметил Юрий Бойко.

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