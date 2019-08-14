подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
14 августа 2019, среда, 11:11 171 Документ
Силовые структуры 2019-08-14T13:15:03+03:00
Українські Новини
Хватит всем: Нацполиция отрицает дефицит электронных браслетов

Хватит всем: Нацполиция отрицает дефицит электронных браслетов

Электронный браслет. Фото: МедиаПорт
Электронный браслет. Фото: МедиаПорт

Национальная полиция заявляет, что дефицита электронных браслетов контроля нет.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

Ведомство не ответило прямо на вопрос, есть ли недостача браслетов, но указало, что по состоянию на 12 августа в наличии 194 комплекта данных устройств.

При этом электронный мониторинг осуществляет относительно 164 лиц.

Таким образом, в запасе для использование есть 30 браслетов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее правоохранители сообщали, что не смогли сразу найти электронные браслеты для главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и бывшего руководителя Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

В ноябре 2017 года торги по закупке Национальной полицией 500 электронных браслетов и дополнительного оборудования к ним не состоялись в связи с отклонения всех тендерных предложений.

Больше новостей о: Электронный браслет Нацполиция

Архив
Новости
В четверг в Киеве существенно похолодает, на востоке и юге сохраниться 33-градусная жара 13:21
У фигуранта дела главы одесской полиции суд арестовал мотоцикл Harley-Davidson и дом 13:01
Подавший в отставку Грицак получает зарплату выше, чем и.о главы СБУ Баканов 12:38 Документ
И.о главы СБУ Баканов за июль получил зарплату на 3 тысячи больше, чем в июне 12:22 Документ
В некоторых районах Киева отключили холодную воду: адреса 12:11
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
"Вжарит" +35 и придет циклон Zorro: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Маковея 06:00 Карта
Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории 22:00 Карта
Гривна после обвала резко повысилась: курс валют на 14 августа 06:00
Трохимец опровергает убытки от "Роттердам+" 15:42
больше новостей
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Таинственно исчез: Объявлен в розыск бизнесмен, подавший в ФБР заявление на Коломойского 14:30
Больше 25 тыс. украинцев требуют от Зеленского отмены финансирования партий из госбюджета 14:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok