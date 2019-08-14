Национальная полиция заявляет, что дефицита электронных браслетов контроля нет.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

Ведомство не ответило прямо на вопрос, есть ли недостача браслетов, но указало, что по состоянию на 12 августа в наличии 194 комплекта данных устройств.

При этом электронный мониторинг осуществляет относительно 164 лиц.

Таким образом, в запасе для использование есть 30 браслетов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее правоохранители сообщали, что не смогли сразу найти электронные браслеты для главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и бывшего руководителя Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

В ноябре 2017 года торги по закупке Национальной полицией 500 электронных браслетов и дополнительного оборудования к ним не состоялись в связи с отклонения всех тендерных предложений.