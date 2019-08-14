В старом аэропорте Берлина хотят открыть бордель "быстрого обслуживания"

Берлинский аэропорт Темпельхоф, который прекратил обслуживание авиарейсов в 2008 году и является местом для организации публичных мероприятий, возможно, вскоре будет принимать мужчин, желающих воспользоваться услугами проституток в салоне собственного автомобиля. Об этом сообщает BBC Украина.

С таким предложением выступил мэр берлинского округа Митте Стефан фон Дассель. Чиновник намерен бороться с проституцией на улице Курфюрстенштрассе. Она считается основным местом жительства секс-работниц в Берлине, чем-то напоминая квартал красных фонарей в Амстердаме.

"Местные жители и представители бизнеса в течение многих лет призывают запретить уличную проституцию", - говорится в заявлении мэра округа.

Отмечается, что городской сенат отказывается вводить ограничения на род занятий, поскольку опасается ухудшения общей ситуации.

По словам мэра, на Курфюрстенштрассе клиенты стремятся получить сексуальные услуги по такой низкой цене, что проститутки вынуждены обслуживать максимальное число людей, чтобы получить минимальный доход.



Также он отмечает, что большинство секс-работниц - это эмигрантки из Восточной и Юго-Восточной Европы.

Фон Дассель считает, что запрет проституции на Курфюрстенштрассе и ее переноса в район бывшего аэропорта обезопасит секс-работниц. Он предлагает построить там комплекс, который будет иметь небольшие крытые боксы, в которые клиенты смогут заезжать в своих автомобилях.



Однако не все поддерживают эту идею.

Боксы для секса впервые появились в голландском Утрехте в середине 1980-х годов, после чего они начали открываться и в других европейских городах.



Как сообщали Українські Новини, Зеленский хочет построить в Украине свой "Лас-Вегас", где будут продавать "секс за деньги".