подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
14 августа 2019, среда, 09:01 655 Документ
Политика 2019-08-14T09:45:01+03:00
Українські Новини
"УС-ГРУП" просит у Зеленского защиты от рейдерского захвата

"УС-ГРУП" просит у Зеленского защиты от рейдерского захвата

Компания "УС-ГРУП" обратилась в Офис президента Украины и Минюст с жалобой, в которой просит защитить ее от рейдерского захвата компании, проведенного путем незаконной перерегистрации прав собственности в едином госреестре.

В обращении компании сообщается, что 18 июля была проведена незаконная смена собственника и руководителя ООО "УС-ГРУП". Изменения в госреестре были произведены зарегистрированным в Ирпене коммунальным предприятием "Реєстрацiя плюс" (регистратор Ульяна Товкайло).

"УС-ГРУП" сообщает, что никаких действий по отчуждению уставного капитала ООО не проводилось и даже таких намерений у руководства компании не было. Легитимный глава компании Евгений Белашев не слагал полномочия, и ни один ее руководитель никаких документов на эту тему не подписывал.

"УС-ГРУП" заявила, что никогда не имела дел с КП "Реєстрацiя плюс", осуществляя подачу документов для госрегистрации по месту своего нахождения – в Мариуполе. Попытки руководства компании связаться с "Реєстрацiя плюс" после рейдерского захвата оказались неудачными, поскольку по месту нахождения в Ирпене регистратора просто нет.

"Мы обращаемся в Офис Президента Украины и Министерство юстиции не только с просьбой восстановить в правах законных собственников ООО "УС-ГРУП", но и с тем, чтобы прекратить деятельность соучастников рейдерских схем из "Реєстрацiя плюс", которые дискредитируют украинскую власть и наносят имиджевый вред государству в глазах инвесторов", – говорится в заявлении компании, размещенном на странице главы компании в "Фейсбуке".

Напомним, 22 июля президент Украины Владимир Зеленский издал указ "О мерах по противодействию рейдерству", которым обязал Кабмин усилить защиту госреестров и прав собственников.

Предприятие "Укрсплав" основано в 1997 году. Осуществляет полный цикл переработки цветных металлов, является одним из крупнейших украинских экспортеров. Офис ООО "УС-ГРУП" находится в Мариуполе.

Больше новостей о: Рейдерство Владимир Зеленский УС-ГРУП Укрсплав

Архив
Новости
Курс доллара и евро в обменниках Киева понизился 10:11
Кабмину нужно принять постановление о снижении цены газа для Луганской ТЭС, - председатель Луганской ОГА 10:11
Трасса Запорожье – Мариуполь будет готова в октябре, - Голик 10:01
НАБУ засекретило часть разговоров судей Окружного админсуда Киева 09:53
Президент вообще не "по девушкам": "Квартал 95" спародировал Зеленского и Богдана 09:41
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории 22:00 Карта
"Вжарит" +35 и придет циклон Zorro: синоптик предупредила о резкой смене погоды на Маковея 06:00 Карта
Трохимец опровергает убытки от "Роттердам+" 15:42
Помогать Зеленскому реформировать судебную систему будет адвокат, дважды менявший показания в деле о взятке судье (документ) 16:07
больше новостей
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
Больше 25 тыс. украинцев требуют от Зеленского отмены финансирования партий из госбюджета 14:16
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Таинственно исчез: Объявлен в розыск бизнесмен, подавший в ФБР заявление на Коломойского 14:30
В Киеве наблюдается наимасштабнейшая вспышка кори за все годы независимости, - департамент здравоохранения 16:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok