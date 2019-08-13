подписаться на рассылку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
  • Главная
  • Новости
  • Политика
  • Новые локации для киевлян и туристов: Кличко показал строительство лестницы к Аллее художников и Владимирской горке
13 августа 2019, вторник, 18:22 238
Политика 2019-08-13T18:22:41+03:00
Українські Новини
Новые локации для киевлян и туристов: Кличко показал строительство лестницы к Аллее художников и Владимирской

Новые локации для киевлян и туристов: Кличко показал строительство лестницы к Аллее художников и Владимирской горке

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как строят новую лестницу от Андреевской церкви к Аллее художников и парку "Владимирская горка". Соответствующие фото он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, пишет пресс-служба.

"Мы продолжаем делать наш Киев красивым и комфортным! Обустраиваем и привлекательные локации для киевлян и туристов. Сегодня продолжаются работы по строительству новой лестницы от Андреевской церкви к Аллее художников и парку "Владимирская горка". Они станут еще одним хорошим местом большого туристического маршрута в историческом центре столицы. Лестница будет железобетонной с накладками из древесины на ступеньках, с подсветкой на перилах", - отметил Кличко в записи.

Также, по словам мэра, продолжаются работы по реконструкции второй очереди парка "Владимирская горка". Там уже вымостили дорожки, установили освещение и систему видеонаблюдения. Возвели и две новых беседки, а ту, что была в парке, - реконструировали. Укрепили подпорными стенками и склоны, на которых стоят беседки.

"Обе локации - новые лестницы от Андреевской церкви и вторую очередь "Владимирской горки" - планируем презентовать осенью", - подчеркнул Виталий Кличко.
Архив
Новости
Новые локации для киевлян и туристов: Кличко показал строительство лестницы к Аллее художников и Владимирской горке 18:22
В Днипре компания мужчин обстреляла автомобиль 18:00
ГосЧС хочет купить пожарный самолет за полмиллиарда гривен 17:51
Система питания военных по аутсортингу предусматривает четкие нормы питания в отличие от новой системы, - представитель истца Беликов 17:30
НБУ подал встречный иск против Коломойского 17:23
больше новостей
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Воздух раскалился до +42 в тени в Европе: нынешний июль стал самым жарким в истории 22:00 Карта
Трохимец опровергает убытки от "Роттердам+" 15:42
Ты будешь сидеть за преступления против Украины, - ветераны полка "Азов" обратились к Порошенко 08:39 Видео
Олеся Медведева: детей Порошенко специально одели в лохмотья на митинг в его поддержку, чтобы больше жалости вызвать 12:06
больше новостей
Суд восстановил в должности уволенного Трубой директора ТУ ГБР в Полтаве 14:28
"Судья-экзорцист" изгоняла из подкинутых денег "нечистую силу", но они все равно продолжали появляться в передаваемых ей делах 11:49 Документ
Больше 25 тыс. украинцев требуют от Зеленского отмены финансирования партий из госбюджета 14:16
Градусы дойдут до +35 и резко рухнут в два раза: синоптик предупредила о контрастах и фронтах 06:00 Карта
Осенью цены на продукты подскочат: что лучше заготовить летом 06:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok