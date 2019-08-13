Новые локации для киевлян и туристов: Кличко показал строительство лестницы к Аллее художников и Владимирской горке

Мэр Киева Виталий Кличко показал, как строят новую лестницу от Андреевской церкви к Аллее художников и парку "Владимирская горка". Соответствующие фото он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook, пишет пресс-служба.

"Мы продолжаем делать наш Киев красивым и комфортным! Обустраиваем и привлекательные локации для киевлян и туристов. Сегодня продолжаются работы по строительству новой лестницы от Андреевской церкви к Аллее художников и парку "Владимирская горка". Они станут еще одним хорошим местом большого туристического маршрута в историческом центре столицы. Лестница будет железобетонной с накладками из древесины на ступеньках, с подсветкой на перилах", - отметил Кличко в записи.

Также, по словам мэра, продолжаются работы по реконструкции второй очереди парка "Владимирская горка". Там уже вымостили дорожки, установили освещение и систему видеонаблюдения. Возвели и две новых беседки, а ту, что была в парке, - реконструировали. Укрепили подпорными стенками и склоны, на которых стоят беседки.

"Обе локации - новые лестницы от Андреевской церкви и вторую очередь "Владимирской горки" - планируем презентовать осенью", - подчеркнул Виталий Кличко.