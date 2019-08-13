Бойко готов поддержать инициативы власти по восстановлению мира, но пока не видит этих инициатив

"Мы готовы поддержать инициативы власти, направленные на решение стоящих перед страной проблем, однако пока не видим шагов в этом направлении". Об этом основатель Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко заявил на своем YouTube-канале, отвечая на вопрос о возможности поддержки партии власти, информирует портал zagittya.com.ua.\r\nОн подчеркнул, что самое главное на сегодня - это добиться возвращения мира в Украину.\r\n"Если мы увидим, что делаются конкретные шаги по урегулированию конфликта на востоке страны, то мы будем партнерами в этом процессе. И, безусловно, поддержим любые мирные инициативы, которые позволят выполнить обещание, данное нами избирателям - закончить войну. Этого требует весь народ Украины", - сказал политик.\r\n"Однако мы пока не видим реальных шагов со стороны новой власти по решению ключевых проблем, стоящих перед страной", - отметил Юрий Бойко.\r\nНапомним, ранее в Оппозиционной платформе - За жизнь назвали первоочередные задачи Верховной Рады нового созыва. Это, в том числе, принятие законов, которые немедленно обеспечат мирное урегулирование конфликта в Донбассе, формирование коалиции и правительства, снижение тарифов и прекращение тарифного геноцида, обеспечение контрольных функций оппозиции в парламенте путем принятия закона об оппозиции.