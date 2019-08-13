США ужесточили правила получения грин-карт

Согласно новым правилам получения грин-карт в США, Служба гражданства и иммиграции имеет право отказывать иммигрантам, пользующимся программой медицинского страхования Medicaid, продовольственными талонами, ваучерами на недвижимость и иными видами социальной помощи. Это одна из самых жестких мер, которую ввела администрация президента Дональда Трампа с целью ограничения легальной иммиграции в рамках иммиграционной реформы в США, сообщает The Voice of America.

“Теперь сотрудники Службы гражданства и иммиграции при рассмотрении заявок на предоставление законного статуса в США будут учитывать программы социальной помощи наряду с другими факторами – такими, как образование, семейный доход и состояние здоровья", - говорится в сообщении.

Правила вступят в силу в середине октября. Они не распространяются на американских граждан, даже в случае, если среди их родственников есть иммигранты, в отношении которых действуют эти требования.

Защитники прав мигрантов беспокоятся, что из-за новых правил иммигранты будут бояться обращаться за помощью, а иммиграционные органы смогут чаще отказывать в предоставлении легального статуса.

В среднем, в миграционные службы США ежегодно поступает порядка 544 тыс. заявок на получение грин-карты.

Напомним, Трамп несколько раз призывал отменить лотерею Green Card.

В январе 2017 Трамп приостановил прием беженцев, чтобы не допустить в США "радикальных мусульманских террористов".