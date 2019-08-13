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13 августа 2019, вторник, 08:49 623
Политика 2019-08-13T08:49:02+03:00
Українські Новини
Филатова нельзя считать подозреваемым по делу УМХ, – адвокат

Филатова нельзя считать подозреваемым по делу УМХ, – адвокат

Экс-заместитель главы Администрации Президента Украины Алексей Филатов не может считаться подозреваемым по делу о продаже Украинского Медиа Холдинга (УМХ), так как нигде не фигурирует статья, по которой его подозревают.

Об этом заявил адвокат Игорь Черезов, комментируя визит Филатова в Генпрокуратуру в понедельник.

Он также выразил сомнение, что документ, который прокурор Константин Кулик опубликовал в марте нынешнего года, можно считать "сообщением о подозрении".

"Есть определенная процедура в книжке под названием "Уголовно-процессуальный кодекс", где  четко прописано, как объявляется подозрение. Если они отправляли ему подозрение по почте, должно быть уведомление, что почтальон Печкин до него дошел, что он это получал. Иначе это не юридическое действие. Таким образом Кулик может любому из нас сказать, что он объявляет нам подозрение", - объяснил адвокат.

Он также отметил, что публикация в интернете подобных документов незаконна.

"Есть такое понятие как тайна досудебного следствия. И если это "подозрение" опубликовано в интернете, то у Кулика могут возникнуть проблемы из-за разглашения этой тайны", - сказал Игорь Черезов.

Как сообщалось, Филатов заявил, что не считает себя подозреваемым в деле о продаже УМХ.

"Ни одно сообщение о подозрении мне не вручалось, что подтверждено заявлениями официальных лиц Генеральной прокуратуры и соответствующими документами", - сказал экс-замглавы АП.

Он также подчеркнул, что сделка по УМХ была заключена по нормам английского права, с участием ряда международных юридических фирм и финансовых советников. Кроме того, она прошла комплаенс-проверку в международных банках.

В 2013 году UMH Group, основным совладельцем которого выступал Борис Ложкин, был подан холдингу ВЕТЕК Сергея Курченко. Одной из юридических компаний, сопровождавших сделку, было адвокатское объединение "Василь Кисиль и партнеры", где на тот момент работал Алексей Филатов. Всего эту сделку обслуживали более 30 юристов из нескольких украинских и зарубежных компаний.

По оценке издания Forbes Украина, продажа UMH Group вошла в ТОП-10 крупнейших M&A-сделок первого полугодия 2013 года.

После избрания Петра Порошенко в мае 2014 года Президентом Украины его Администрацию возглавил Борис Ложкин. На посту замглавы АП Алексей Филатов курировал разработку и внедрение судебной реформы.

Первая попытка юридического преследования Филатова произошла накануне первого тура президентских выборов в марте 2019 года: прокурор Кулик заявил о том, что экс-замглавы АП получил сообщение о подозрении. Но в Генпрокуратуре открестились от заявлений Кулика, а генпрокурор Юрий Луценко сказал, что Филатов не является подозреваемым.

"В деле УМХ я так и не смог добиться от прокурора Кулика объяснений, в каких действиях есть признаки уголовных нарушений", - заявил Юрий Луценко.

После этого Кулика вывели из группы, которая занималась делом Курченко, а Генеральная инспекция ГПУ занялась проверкой инцидента с "сообщением о подозрении".

Больше новостей о: Алексей Филатов Игорь Черезов Константин Кулик Украинский Медиа Холдинг

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