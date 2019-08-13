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13 августа 2019, вторник, 08:34 642
Силовые структуры 2019-08-13T08:38:32+03:00
Українські Новини
В Киеве патрульные сняли с башенного крана двух видеоблогеров

В Киеве патрульные сняли с башенного крана двух видеоблогеров

Двое парней залезли на кран, чтобы снять красивое видео
Двое парней залезли на кран, чтобы снять красивое видео

В погоне за лайками современная молодежь порой идет на необдуманные поступки. Так случилось в Киеве в Днепровском районе, где двое парней залезли на верхушку башенного крана, которая находится на высоте в 30 этажей. На землю ребята спустились только только под давлением полиции. Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что два начинающих руфера решили покорить высоту крана на бульваре Ярослава Гашека, 24. Их заметил охранник территории стройки и обратился к полицейским, которые патрулировали территорию неподалеку. По приезду полиции двое парней уже были на высоте в 30 этажей. Первые просьбы спуститься вниз они проигнорировали и патрульные приняли решение вызвать на место спасателей.

Когда один из полицейских начал подниматься наверх, то начинающие видеоблогеры согласились, что на сегодня острых ощущений достаточно и спустились сами. У них проверили документы и оба парня оказались совершеннолетними. Они сказали, что целью покорения крана была съемка красивого видео. С ними провели воспитательную беседу и попросили впредь не волновать охрану и правоохранителей.

Как сообщали Українські Новини, в Днепре с 11 этажа упала насмерть 15-летняя "руферша".

Ранее в Киеве 20 руферов залезли на Арку Дружбы народов и встретили там рассвет.

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