Филатов заявляет, что не является подозреваемым в деле о продаже УМХ

Бывший заместитель главы Администрации Президента Украины Алексей Филатов не имеет статуса подозреваемого по делу о продаже Украинского Медиа Холдинга (УМХ).

Такое заявление сделал сам Филатов в понедельник перед визитом в Генеральную прокуратуру.

"Ни одно сообщение о подозрении мне не вручалось, что подтверждено заявлениями официальных лиц Генеральной прокуратуры и соответствующими документами", - сказал экс-замглавы АП.

Филатов также высказался относительно документа за подписью прокурора Константина Кулика, который был опубликован в марте нынешнего года и якобы являлся "сообщение о подозрении". По его мнению, в документе отсутствуют сведения о совершении им любых уголовно наказуемых деяний.

"По сути, речь идет о незаконном вмешательстве прокурора в адвокатскую деятельность, а именно предоставление правовой помощи акционерам группы компаний "УМХ" при заключении сделки по ее продаже", - сказал Филатов.

Он подчеркнул, что данная сделка была заключена по нормам английского права, с участием ряда международных юридических фирм и финансовых советников.

"Сделка прошла комплаенс-проверку в международных банках, через которые она выполнялась. Законность сделки никогда никем не была обжалована", - заявил Филатов.

Как сообщалось, в 2013 году UMH Group, основным совладельцем которого выступал Борис Ложкин, был подан холдингу ВЕТЕК Сергея Курченко. Одной из юридических компаний, сопровождавших сделку, было адвокатское объединение "Василь Кисиль и партнеры", где на тот момент работал Алексей Филатов. Всего эту сделку обслуживали более 30 юристов из нескольких украинских и зарубежных компаний.

По оценке издания Forbes Украина, продажа UMH Group вошла в ТОП-10 крупнейших M&A-сделок первого полугодия 2013 года.

После избрания Петра Порошенко в мае 2014 года Президентом Украины его Администрацию возглавил Борис Ложкин. На посту замглавы АП Алексей Филатов курировал разработку и внедрение судебной реформы.

Первая попытка юридического преследования Филатова произошла накануне первого тура президентских выборов в марте 2019 года: прокурор Кулик заявил о том, что экс-замглавы АП получил сообщение о подозрении. Но в Генпрокуратуре открестились от заявлений Кулика, а генпрокурор Юрий Луценко сказал, что Филатов не является подозреваемым.

"В деле УМХ я так и не смог добиться от прокурора Кулика объяснений, в каких действиях есть признаки уголовных нарушений", - заявил Юрий Луценко.

После этого Кулика вывели из группы, которая занималась делом Курченко, а Генеральная инспекция ГПУ занялась проверкой инцидента с "сообщением о подозрении".

При этом сам прокурор Кулик официально обвинялся в незаконном обогащении. Было установлено, что семья Кулика владеет состоянием, которое значительно превышает официально задекларированные доходы.