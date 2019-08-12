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12 августа 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция организаторов #Марша Защитников Украины.

12 августа 2019, понедельник, 11:25 619
Экономика 2019-08-12T11:26:18+03:00
Українські Новини
Сотрудники ДТЭК прервут отпуск для участия в следственных действиях НАБУ

Сотрудники ДТЭК прервут отпуск для участия в следственных действиях НАБУ

Сотрудники ДТЭК, которым было адресовано сообщение о подозрении от Национального антикоррупционного бюро, будут своевременно участвовать в проведении следственных действий в НАБУ 14 августа. Об этом говорится в сообщении компании.

В ДТЭК подчеркнули, что исключают возможность незаконных действий со стороны своих сотрудников, и заявляют об их готовности ответить на все вопросы следствия.
"Компания полностью исключает любые незаконные действия своих сотрудников и сообщает о намерении сотрудников ответить на все вопросы следствия и суда. Сотрудники прервут отпуск и для установления истины вернутся в Киев. Они будут четко выполнять свои процессуальные обязанности в соответствии с установленными юридическими процедурами", - заявили в ДТЭК.
В компании также добавили, что работают исключительно в правовом поле и готовы предоставить следствию результаты исследований и заключений международных аудиторов, доказывающих ошибочность предъявленных сотрудникам обвинений.  
"Энергетическая компания ДТЭК ведет свой бизнес исключительно в правовом поле. Компания готова оказать всестороннее содействие установлению истины, предоставить результаты экспертиз и заключений международных аудиторских компаний. Эти экспертизы доказывают несостоятельность выдвинутых против ее сотрудников подозрений", - говорится в сообщении.
Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении 6 лицам по так называемому делу "Роттердам +", среди которых два менеджера компании ДТЭК.
Ранее Европейская ассоциация угля и лигнита (Euracoal) подтвердила экономическую обоснованность украинской методологии ценообразования на уголь. "Выбор маркерной цены является правильным, индекс API-2 является прозрачным и соответствует показателям цены импортного паритета для угля в Украине", — говорится в пресс-релизе Euracoal, опубликованном на ее веб-сайте 21 сентября 2018 года.
Законность и экономическая обоснованность формулы "Роттердам+" была также подтверждена экспертизой Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. В декабре 2017 года экспертиза была назначена судом. Экспертиза подтвердила обоснованность формулы, а также установила, что методика расчета была законной. Формула является следствием Директивы ЕС 2009/72/ЕС от 13 июля 2009 года, договора о членстве Украины в Энергетическом сообществе, Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, рекомендаций Антимонопольного комитета Украины от 17 сентября 2015 года.
Директор Института экономики и прогнозирования НАН Украины, академик Валерий Геец в интервью газете "Украина молодая" утверждал, что проведенное Институтом по заказу НАБУ исследование не подтвердило, что частные угледобывающие предприятия получали сверхприбыль в результате использования формулы "Роттердам+".

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