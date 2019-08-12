Нардеп Александр Онищенко подтвердил участие Порошенко в схемах получения миллиардов от деятельности "Центрэнерго" и государственных облэнерго

Народный депутат Александр Онищенко подтвердил факт сотрудничества экс-президента Украины Петра Порошенко и его окружения с владельцем "Энергосети" Дмитрием Крючковым. Онищенко, в 2014-2016 годах поставлял на "Центрэнерго" природный газ, а Дмитрий Крючков - курировал деятельность компании в части расчетов за электроэнергию, пишет издание Страна.ua

"Я часто встречал Дмитрия в Администрации президента Порошенко. У нас с ним не было никаких бизнес-отношений, я заходил в АП по своим делам, он - по своим. По энергетике всем организационным процессом руководил Порошенко, а финансовую часть контролировал Кононенко", - рассказал Онищенко.

Государственная "Центрэнерго" стала источником получения миллиардных сверхдоходов от применения тарифной формулы "Роттердам+" в период президентства Порошенко.

Во время первых очных ставок с Крючковым бизнес-партнёр Порошенко - нардеп Игорь Кононенко - и директор офшоров, принадлежащих Порошенко - также нардеп Юрий Буглак - подтвердили не только факт общения, но и частые визиты в офис "Энергомережи". В связи с этими показаниями, стал очевидным факт: в схемах вывода миллиардов из "Центрэнерго" и полугосударственных облэнерго, входивших в сферу влияния "Энергомережи", конечным получателем доходов был экс-президент и его ближайшее бизнес-окружение.

В своём комментарии для СМИ адвокат Александр Лысак сообщил, что следующие очные ставки у Крючкова состоятся как с рядом госчиновников, экс-руководителем Администрации

президента Порошенко Игорем Райниным, так и с самим Порошенко. При этом Александр Лысак сообщил, что все материалы, подтверждающие частичную неправдивость показаний чиновников будут переданы заместителю руководителя САП Владимиру Кривенко.