Электромобиль Tesla после ДТП взорвался и сгорел в считанные секунды: видео

В Москве среди оживленного движения на Московской кольцевой дороге электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором и взорвался.\r\nОб этом сообщает lb.ua.\r\nВ результате аварии травмы получили владелец машины и двое его детей, которые успели покинуть автомобиль до момента взрыва.\r\nКак сообщают российские СМИ, Tesla ехала на автопилоте. Водитель во время поездки "отвлекся на детей".\r\n"Несмотря на аварию и скорость врезания, все пассажиры остались живы, включая двоих детей 9 и 10 лет. Водитель сломал ногу и выбирался из машины сам через задние двери, ему помогали прохожие", — уточняет tjournal.ru.\r\nПассажиры Tesla получили травмы в результате столкновения, но не пожара.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nАвария на МКАД и пожар Car exident and fire on ring road around Moscow (MKAD) 10 августа, 21:00, внутренняя сторона МКАД в районе поселка Мосрентген. Службы вызваны Говорят, Тесла загорелась... #авария #авариянамкад #пожар #пожарнамкад #горитмашина #горитмашинанамкад #мкад #мосрентген #fire #carexident #caronfire #mkad #moscow #moscowmkad #тесла #теслазагорелась #tesla #teslaonfire\r\nПубликация от Gago (@gagorun) 10 Авг 2019 в 11:14 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n