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11 августа 2019, воскресенье, 23:18 793
Происшествия 2019-08-11T23:23:52+03:00
Українські Новини
Электромобиль Tesla после ДТП взорвался и сгорел в считанные секунды: видео

Электромобиль Tesla после ДТП взорвался и сгорел в считанные секунды: видео

В Москве среди оживленного движения на Московской кольцевой дороге электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором и взорвался.

Об этом сообщает lb.ua.

В результате аварии травмы получили владелец машины и двое его детей, которые успели покинуть автомобиль до момента взрыва.

Как сообщают российские СМИ, Tesla ехала на автопилоте. Водитель во время поездки "отвлекся на детей".

"Несмотря на аварию и скорость врезания, все пассажиры остались живы, включая двоих детей 9 и 10 лет. Водитель сломал ногу и выбирался из машины сам через задние двери, ему помогали прохожие", — уточняет tjournal.ru.

Пассажиры Tesla получили травмы в результате столкновения, но не пожара.

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