Катастрофа самолета с командой "Пахтакор" 40 лет назад стала невосполнимой трагедией для всего футбола, - Костюченко

Катастрофа самолета с командой "Пахтакор" 40 лет назад стала невосполнимой трагедией для всего футбола, - Кост

11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском произошла авиакатастрофа. Игроки "Пахтакора", бывшей советской республики Узбекистан, летели регулярным рейсом из Ташкента в Белорусь на календарный матч с минским "Динамо". Этот борт столкнулся с другим самолетом, следовавшим по маршруту Челябинск– Кишинев. В катастрофе погибли 178 человек, в том числе 14 игроков, второй тренер, администратор и врач узбекского клуба. Об этом в комментарии Українським Новинам в день скорбной годовщины напомнил первый вице-президент Украинскиой Ассоциации Футбола Вадим Костюченко.

Вот имена погибших. Футболисты Михаил Ан, Владимир Федоров, Олим Аширов, Сергей Покатилов, Равиль Агишев, Николай Куликов, Александр Корченов, Юрий Загуменных, Владимир Макаров, Константин Баканов, Виктор Чуркин, Шухрат Ишбутаев, Владимир Сабиров, Сирожиддин Базаров, второй тренер Идгай Тазетдинов, врач Владимир Чумаков, администратор Мансур Талибджанов.

Как подчеркнул Костюченко, в сезон 1979 года Ташкентский "Пахтакор" входил с новым главным тренером. Команду принял Олег Базилевич, известный по работе с Валерием Лобановским в киевском "Динамо".

"Футбол в их исполнении начал быстро приближаться к модели игры киевского "Динамо" образца 1975 года", - отметил первый вице-президент УАФ.

Потому, по мнению Вадима Костюченко, для Украины эта трагедия является не чужой.

"Михаил Ан и Владимир Федоров, безусловно, – два ключевых игрока той команды. Корейский полузащитник являлся "мозгом" "Пахтакора", конструктором атак, плеймекером. Впервые футбольная общественность заговорила о нем по итогам сезона-1974. А в следующем 1975-м году он оформил дубль и поучаствовал в сенсационном разгроме нашего киевского "Динамо" (5:0). В 1976-м Ан был капитаном молодежной СССР, ставшей чемпионом Европы", - констатировал Костюченко.

По информации УАФ, 11 августа в Ташкенте состоялись ряд мероприятий, посвященных памяти команды "Пахтакор". Одним из них стал матч с участием ветеранов и звезд футбола стран бывшего СССР.

От Украинской ассоциации футбола в Ташкент отправился обладатель "Золотого мяча" -1986, сопредседатель Комитета профессионального футбола УАФ Игорь Беланов, который принял участие в мероприятиях, организованных Ассоциацией футбола Узбекистана.