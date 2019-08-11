Катастрофа літака з командою "Пахтакор" 40 років тому стала непоправною трагедією для всього футболу, - Костюченко

Катастрофа літака з командою "Пахтакор" 40 років тому стала непоправною трагедією для всього футболу, - Костюч

11 серпня 1979 року в небі над Дніпродзержинському сталася авіакатастрофа. Гравці ташкентського "Пахтакора", колишньої радянської респуліки Узбекістан, летіли регулярним рейсом з Ташкента в Білорусь на календарний матч з мінським "Динамо". Цей борт зіткнувся з іншим літаком, який виконував рейс за маршрутом Челябінськ- Кишинів. У катастрофі загинули 178 осіб, в тому числі 14 гравців, другий тренер, адміністратор і лікар узбецького клубу. Про це в коментарі Українським Новинам в день скорботної річниці нагадав перший віце-президент Української асоціації Футболу Вадим Костюченко.

Ось імена загиблих. Футболісти Михайло Ан, Володимир Федоров, Олім Аширов, Сергій Покатілов, Равіль Агішев, Микола Куликов, Олександр Корченов, Юрій Загуменний, Володимир Макаров, Костянтин Баканов, Віктор Чуркін, Шухрат Ішбутаев, Володимир Сабіров, Сірожіддін Базаров, другий тренер Ідгай Тазетдінов, лікар Володимир Чумаков, адміністратор Мансур Талібджанов.

Як підкреслив Костюченко, в сезоні 1979 року ташкентський "Пахтакор" входив з новим головним тренером. Команду прийняв Олег Базилевич, відомий по роботі з Валерієм Лобановським у київському "Динамо".

"Футбол в їх виконанні почав швидко наближатися до моделі гри київського" Динамо "зразка 1975 року", - зазначив перший віце-президент УАФ.

Тому, на думку Вадима Костюченка, для України ця трагедія тим більше є не чужою.

"Михайло Ан і Володимир Федоров, безумовно, - два ключові гравці тієї команди. Корейський півзахисник був "мозком" "Пахтакора", конструктором атак, плеймейкером. Вперше футбольна громадськість заговорила про нього за підсумками сезону 1974 року. А в наступному 1975-му році він оформив дубль і взяв участь у сенсаційному розгромі нашого київського "Динамо" (5: 0). У 1976-му Ан був капітаном молодіжної СРСР, що стала чемпіоном Європи", - констатував Костюченко.

За інформацією УАФ, 11 серпня в Ташкенті відбулася низка заходів, присвячених пам'яті команди "Пахтакор". Одним з них став матч за участю ветеранів і зірок футболу країн колишнього СРСР.

Від Української асоціації футболу в Ташкент відправився володар "Золотого м'яча" -1986, співголова Комітету професіонального футболу УАФ Ігор Бєланов, який прийняв участь в заходах, організованих Асоціацією футболу Узбекистану.