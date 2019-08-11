Фото дня: мусульмане в разных городах Украины празднуют Курбан-Байран

Сегодня, 11 августа, в Одессе, Львове, Киеве и других городах мусульмане Украины празднуют Курбан-Байрам или Ид аль-адха.

Здание мечети на Балковской не смогло вместить всех желающих, и часть правоверных совершали праздничный намаз во дворе. В главном зале собрались представители всех национальностей, объединенных одной верой: афганцы, иракцы, украинцы, татары, казахи, темнокожие мусульмане. Один прихожанин совершал намаз в вышиванке, пишет "Думская".

После праздничной молитвы верующие разделили угощение в виде фуршетного стола со сладким печеньем, соком и водой.

Собственно жертвоприношение было совершено на заднем дворе мечети. Под нож пошло около 30 барашков. Согласно обычаю, мясо животного должно быть разделено на три части: треть готовят в семье мусульманина, совершившего курбан, еще одной частью угощают родственников и друзей, а третью раздают бедным. Чуть позже на территории мечети пройдет праздничный обед, а маленьких гостей ждет детский праздник.

Курбан-Байрам в Олдессе. Фото: "Думская"

Во Львове празднование также началось с общей молитвы в 07:30 в Исламском культурном центре. После этого участники праздника угощались сладостями.

Празднование Курбан-байрама во Львове. Фото: Исламский культурный центр во Львове

А во вторник, 13 августа, в 12:00 в Исламском культурном центре начнется отдельная праздничная программа для детей и угощение пловом, пишет Zaxid.net.

Также праздничная молитва состоялась в мечети Исламского культурного центра в Киеве, сообщил Муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов.

Курбан-Байрам в Киеве. Фото: facebook/Саид Исмагилов

Курбан-байрам - один из двух главных мусульманских праздников, который является символом окончания Хаджа - паломничества верующих в Мекку. В этот день мусульмане приносят в жертву животных в память о том, как с Кораном пророк Ибрагим (у христиан Авраам) хотел принести в жертву Аллаху своего сына Исмаила. Но Аллах послал архангела Джабраила (Гавриила) с ягненком и спас парня.

В этот день у мусульман принято осуществлять полное омовение, раздавать милостыню, есть баранину и угощать ею всех желающих.

Как сообщали Українські Новини, после завершения утренней молитвы на Храмовой горе в Иерусалиме, начались беспорядки, в ходе которых мусульмане, которые сегодня празднуют Курбан-Байрам, бросали камни в полицейских и скандировали подстрекательские лозунги.