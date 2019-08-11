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11 августа 2019, воскресенье, 15:13 44
Происшествия 2019-08-11T15:21:04+03:00
Українські Новини
Известная балерина погибла в ДТП с маршрутками, возвращаясь из отпуска

Известная балерина погибла в ДТП с маршрутками, возвращаясь из отпуска

В субботу, 10 августа, погибла в ДТП ведущая солистка харьковского балета Светлана Исакова, возвращаясь из отпуска в Италии.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook генеральний директор Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко Олег Орищенко.

"Это произошло сегодня в 1:00 ночи. Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков, в автокатастрофе, после множественных травм, в больнице Полтавы, умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Ее жизнь оборвалась на 31 году жизни", – написал он.

Также он обнародовал последние видео, снятое Исаковой из отпуска, а также видео с Исаковой, которой ее запомнили коллеги.

В полиции сообщили, что в результате ДТП погибли два человека, водитель микроавтобуса в больнице.

"10.08 около 1:00, на 277 км автодороги М-03 "Киев-Харьков-Довжанский", между селами Белоцерковское и Коноплянка 26-летний водитель автобуса "Сетра 317" столкнулся с микроавтобусом "Фольксваген LT"", - сообщает пресс- служба полиции.

В результате ДТП погиб на месте 44-летний пассажир микроавтобуса "Фольксваген LT". Исакова, которая ехала также в "Фольксваген LT", от понесенных полученных телесных повреждений умерла в Решетиловской больнице.

43-летний водитель микроавтобуса "Фольксваген LT" с телесными повреждениями был доставлен в Великобагачанскую районную больницу.

 

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