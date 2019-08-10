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10 августа 2019, суббота, 23:23 89
Наука 2019-08-10T23:24:06+03:00
Українські Новини
Эволюционная польза: Ученые выяснили, почему кошки едят траву

Эволюционная польза: Ученые выяснили, почему кошки едят траву

Кот. Фото: pixabay
Кот. Фото: pixabay

Некоторые кошки едят траву даже несмотря на то, что после каждого такого раза их тошнит. Ранее люди предполагали, что такое поведение помогает животным "прочистить" организм с помощью рвоты, но новая работа показала: это лишь побочный эффект процесса.

Как пишет Naked Science, исследователи опросили в Сети более тысячи владельцев кошек, которые проводили не менее трех часов в день, наблюдая за своим питомцем. Как подозревали многие хозяева, поедание растений — чрезвычайно распространенное поведение: 71 процент животных делали это по крайней мере шесть раз за период наблюдения, тогда как только 11% никогда не были замечены за подобным. Но только около четверти хозяев кошек наблюдали рвоту после этого, и 91% респондентов сказали, что их питомец не выглядел больным до начала еды.

Поедание растений инстинктивно и, по словам авторов новой работы, приносит эволюционную пользу кошкам. Их теория, основанная на исследованиях шимпанзе и других диких животных, заключается в том, что жевание травы помогает избавиться от кишечных паразитов путем увеличения активности мышц пищеварительного тракта. Кроме того, современные кошки, вероятно, больше не имеют этих паразитов. Авторы утверждают, что такая стратегия, вероятно, впервые развилась у далекого предка этих животных.

Владельцам кошек ученые советуют купить или выращивать специальную траву для своих питомцев, чтобы они могли ее жевать. Это даст им возможность проявлять врожденный инстинкт без опасности отравиться. И если после этого вашу кошку вырвет, по крайней мере, вы можете утешиться тем, что знаете, что это было неспециально.

К Международному дню кошек Українські Новини собрали интересные факты о кошках.

Также ученые доказали, что домашние коты перенимают черты своих хозяев.

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