В Днипре грузовик протаранил и опрокинул скорую

В Днипре на перекрестке ул. Байкальской и Образцова у дома №47 столкнулись грузовик и автомобиль "скорой помощи". Пострадали 5 человек, в том числе медработники и больной, находившийся в "карете". Грузовик не пропустил "скорую", в результате чего произошло столкновение.

Об этом сообщает в соцсети informator.dp.ua.

Водитель грузовика заверил, что ехал на зеленый свет светофора, но "скорая", как отмечается в сообщении, ехала с включенными световыми и звуковыми сигналами.

Всех пострадавших с травмами различной степени госпитализировали в 6-ю горбольницу.