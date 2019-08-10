В Днипре грузовик протаранил и опрокинул скорую

В Днипре на перекрестке ул. Байкальской и Образцова у дома №47 столкнулись грузовик и автомобиль "скорой помощи". Пострадали 5 человек, в том числе медработники и больной, находившийся в "карете". Грузовик не пропустил "скорую", в результате чего произошло столкновение.\r\nОб этом сообщает в соцсети informator.dp.ua.\r\nВодитель грузовика заверил, что ехал на зеленый свет светофора, но "скорая", как отмечается в сообщении, ехала с включенными световыми и звуковыми сигналами.Всех пострадавших с травмами различной степени госпитализировали в 6-ю горбольницу.\r\n