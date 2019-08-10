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10 августа 2019, суббота, 17:46 352
Америка 2019-08-10T20:15:01+03:00
Українські Новини
Американский миллиардер, обвиняемый в секс-торговле, повесился в камере

Американский миллиардер, обвиняемый в секс-торговле, повесился в камере

Джеффри Эпштейн. Фото: Википедия
Джеффри Эпштейн. Фото: Википедия

Миллиардер Джеффри Эпштейн был найден мертвым в своей тюремной камере, ожидая судебного разбирательства по обвинению в сексуальной торговле, сообщает BBC.

Его тело было обнаружено в 07:30 по местному времени в субботу в здании в Нью-Йорке. Обстоятельства его смерти неясны. За Эпштейном наблюдали как за потенциальным самоубийцей.

Эпштейн не признавал себя виновным в сексуальной торговле и обвинениях в заговоре, и его держали без залога.

В прошлом месяце его обнаружили в полубессознательном состоянии в своей камере с травмами шеи. Он лечился в соседней больнице, прежде чем вернуться в столичный исправительный центр Нью-Йорка.

Эпштейна обвиняли в выплатах девушкам до 18 лет за секс в его особняках Манхэттена и Флориды между 2002 и 2005 годами.

Он был арестован 6 июля после посадки в Нью-Джерси на своем частном самолете.

Эпштейн, родившийся в Нью-Йорке, работал учителем, прежде чем заняться финансовой деятельностью. До уголовных дел против него он был известен своим богатством и связями.

Его часто видели в компании президента США Дональда Трампа, бывшего президента США Билла Клинтона и принца Великобритании Эндрю. Отчеты о богатстве Эпштейна разнятся, поскольку его фирма на Виргинских островах не выкладывает публичных данных.

Как сообщали Українські Новини, в авиакатастрофе погиб тайский миллиардер, владелец ФК "Лестер". Ранее "бриллиантовый" миллиардер умер во время операции по увеличению полового органа.

Кроме того, миллионер бесследно исчез в море.

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