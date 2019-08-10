Американский миллиардер, обвиняемый в секс-торговле, повесился в камере

Миллиардер Джеффри Эпштейн был найден мертвым в своей тюремной камере, ожидая судебного разбирательства по обвинению в сексуальной торговле, сообщает BBC.\r\nЕго тело было обнаружено в 07:30 по местному времени в субботу в здании в Нью-Йорке. Обстоятельства его смерти неясны. За Эпштейном наблюдали как за потенциальным самоубийцей.\r\nЭпштейн не признавал себя виновным в сексуальной торговле и обвинениях в заговоре, и его держали без залога.\r\nВ прошлом месяце его обнаружили в полубессознательном состоянии в своей камере с травмами шеи. Он лечился в соседней больнице, прежде чем вернуться в столичный исправительный центр Нью-Йорка.\r\nЭпштейна обвиняли в выплатах девушкам до 18 лет за секс в его особняках Манхэттена и Флориды между 2002 и 2005 годами.\r\nОн был арестован 6 июля после посадки в Нью-Джерси на своем частном самолете.\r\nЭпштейн, родившийся в Нью-Йорке, работал учителем, прежде чем заняться финансовой деятельностью. До уголовных дел против него он был известен своим богатством и связями.\r\nЕго часто видели в компании президента США Дональда Трампа, бывшего президента США Билла Клинтона и принца Великобритании Эндрю. Отчеты о богатстве Эпштейна разнятся, поскольку его фирма на Виргинских островах не выкладывает публичных данных.\r\nКак сообщали Українські Новини, в авиакатастрофе погиб тайский миллиардер, владелец ФК "Лестер". Ранее "бриллиантовый" миллиардер умер во время операции по увеличению полового органа.\r\nКроме того, миллионер бесследно исчез в море.