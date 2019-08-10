подписаться на рассылку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
  • Главная
  • Новости
  • Экономика
  • Дело НАБУ по "Роттердам+" - это политическое преследование бывших членов НКРЭКУ, - адвокаты Евдокимова
10 августа 2019, суббота, 16:28 409
Экономика 2019-08-10T17:30:13+03:00
Українські Новини
Дело НАБУ по "Роттердам+" - это политическое преследование бывших членов НКРЭКУ, - адвокаты Евдокимова

Дело НАБУ по "Роттердам+" - это политическое преследование бывших членов НКРЭКУ, - адвокаты Евдокимова

Дело по формуле "Роттердам +" - пример непрофессионализма НАБУ и имеет признаки политического преследования. Законность формулы подтверждена решениями судов и заключением международной компании. Об этом заявили адвокаты задержанного руководителя ГП "Оптовый рынок" и бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова в эфире телеканала "Эспрессо" 9 августа.

"Мною и моими коллегами было предоставлено решение судей. Они указывают, что действия постановления (НКРЭКУ о введении формулы" Роттердам+") являются законными и расчет лучший. Есть подтверждение. На сайте НКРЭКУ находится вывод международной компании, которая подтвердила расчеты. Поэтому это чисто политический заказ относительно нашего клиента", - заявил адвокат Евдокимова Евгений Крамаренко.

Другой адвокат задержанного, Татьяна Черезова, комментируя решение Соломенского суда об избрании Евдокимову меры пресечения в виде ареста на 60 суток, или залога в почти 2 миллиона гривен, подчеркнула, что сторона обвинения в суде не предоставила никаких доказательств своей позиции.

 "Решением недовольны, считаем данный процесс политическим заказом, и то, что сегодня происходило, это был полный фарс. Потому что прокурор никоим образом не доказал свои аргументы", - сказала Черезова.

Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова и сообщили о подозрении 6 лицам по так называемому делу "Роттердам +".

9 августа Соломенский районный суд Киева избрал Владимиру Евдокимову меру пресечения в виде ареста на 60 суток или внесения залога в почти 2 млн грн, хотя прокуроры просили залог в 50 млн грн.

3 марта 2016 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление №289, в которой утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известную как формула "Роттердам +"). Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам +" прекратилась.

Больше новостей о: НКРЭКУ Владимир Евдокимов

Архив
Новости
Американский миллиардер, обвиняемый в секс-торговле, повесился в камере 17:45
Законность "Роттердам+" не вызывает сомнений, – адвокат Дмитрия Вовка 17:07
Удар молнии травмировал 15 футболистов на юге Германии 16:56
Дело НАБУ по "Роттердам+" - это политическое преследование бывших членов НКРЭКУ, - адвокаты Евдокимова 16:28
В Польше на стройке газопровода на украинца рухнула труба весом 10 тонн 16:11
больше новостей
Атмосферные фронты сразятся с 35-градусной жарой: синоптик дала прогноз на выходные и неделю 06:00 Карта
В Украину идет аномальная жара до +36 и атмосферные фронты: прогноз погоды на неделю 12:48 Карта
Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: когда отмечают праздники 06:00
Для деоккупации "ДНР" и "ЛНР" подготовлены 800 полицейских, - Нацполиция 13:01
Бэушные машины становятся популярнее: топ-5 трендовых марок импортного "секонд-хенда" 07:15
больше новостей
Суд обязал НАБУ открыть дело в отношении Грицака и экс-замглавы СБУ Демчины 11:23
Зеленский назначил в Комиссию по правовой реформе юристов, в отношении которых ведет расследование ГБР по "делу Порошенко" 18:43
Кандидат в депутаты Коровченко обращается в ГБР для расследования бездеятельности ЦИК по №210 округу 22:06
Атмосферные фронты сразятся с 35-градусной жарой: синоптик дала прогноз на выходные и неделю 06:00 Карта
ГБР засекретило информацию по делам Порошенко 10:42 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok