Справа НАБУ щодо "Роттердам+" - це політичне переслідування колишніх членів НКРЕКП, - адвокати Євдокімова

Справа щодо формули "Роттердам+" - приклад непрофесійності НАБУ і має ознаки політичного переслідування. Законність формули підтверджена рішеннями судів та висновком міжнародної компанії. Про це заявили адвокати затриманого керівника ДП "Оптовий ринок" та колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокімова в ефірі телеканалу "Еспресо" 9 серпня.

"Мною і моїми колегами було надано рішення суддів. Вони вказують що дії постанови (НКРЕКП щодо введення формули "Роттердам+") є законними і розрахунок найкращий. Є підтвердження. На сайті НКРЕКП знаходиться висновок міжнародної компанії, яка підтвердила розрахунки. Тому це чисто політичне замовлення стосовно нашого клієнта", - заявив адвокат Євдокімова Євген Крамаренко

Інший адвокат затриманого, Тетяна Черезова, коментуючи рішення Солом’янського суду щодо обрання Євдокімову міри запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб, або застави у майже 2 мільйони гривень, наголосила, що сторона обвинувачення в суді не надала жодних доказів своєї позиції.

"Рішенням не задоволені, вважаємо даний процес політичним замовленням, і те що сьогодні відбувалось, це був повний фарс. Тому що прокурор жодним чином не довів свої аргументи", - сказала Черезова.

Нагадаємо, 8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро затримали директора ДП "Оператор ринку", колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокімова та повідомили про підозру 6 особам у так званій справі "Ротердам+".

9 серпня Солом’янський районний суд міста Києва обрав Володимиру Євдокімову міру запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб або внесення застави в майже 2 млн грн., хоча прокурори просили заставу у 50 млн грн.

3 березня 2016 року Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла постанову №289, в якій затвердила нову методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відому як формула "Роттердам+"). Відповідно до даної методології, вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам +" припинилась.