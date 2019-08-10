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10 августа 2019, суббота, 14:18 392
Выборы 2019-08-10T17:30:02+03:00
Українські Новини
Сегодня будет оглашено решение суда, которое повлияет на дату объявления результатов по скандальному округу 21

Сегодня будет оглашено решение суда, которое повлияет на дату объявления результатов по скандальному округу 210

В субботу, 10 августа, в 16:00 в Черниговском окружном административном суде состоится оглашение решения о том, признавать  ли результаты голосования на участке 740243, который находится на территории Козелецкого гериатрического диспансера в округе 210. Это единственный округ, где до сих пор не объявлены результаты выборов. Разрыв между кандидатами составляет 101 голос.

Само заседание началось вчера, 9 августа, в 9 утра и закончилось сегодня в два часа ночи. За процессом следят всеукраинские СМИ и наблюдатели.

Ситуация с этим участком уже стала скандальной. Борис Приходько, который занял второе место по результатам выборов, подал иск с требованием не признавать голосования на территории гериатрического диспансера. Для подготовки иска штаб Приходько использовал сфальсифицированные заявления 17 иждивенцев пансионата о том, что на нем происходили нарушения. В ходе расследования с участием СМИ, правозащитников и депутатов областного совета было выявлено, что работники штаба Приходько у больных обманом выманили чистые листы с подписями. Сами же лица, чьи заявления фигурируют в иске, тоже подтвердили, что подписи получены на чистом листе путем обмана.

Штаб Бориса Приходько заинтересован в том, чтобы выборы на этом участке были признаны недействительными. По результатам протокола по подсчету голосов, за Сергея Коровченко на этом участке проголосовало 138 человек, а за Бориса Приходько - только двое.

Также в воскресенье, 11 августа в 14:00 в Верховном Суде состоится заседание о признании бездеятельности ЦИК и обязательства объявить результаты выборов.

Напомним, накануне ЦИК признала избранными 198 из 199 кандидатов, победивших в мажоритарных округах кандидатов, а также 225 кандидатов, которые прошли по спискам партий.

В округе 210 по результатам обработки электронных протоколов победил самовыдвиженец Сергей Коровченко, на втором месте - самовыдвиженец Борис Приходько.

Больше новостей о: результаты голосования Избирательный округ №210

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