Коровченко проиграл в Верховном суде: ЦИК действовала в рамках закона

Сегодня, 9 августа, коллегия судей Верховного Суда Украины отказала гражданину Коровченко Сергею в удовлетворении иска, признав действия ЦИК законными. Об этом пишет УНИАН.

Об этом стало известно во время прямого эфира с зала суда. Кандидат по 210 округу (Черниговская область) обращался в суд с иском про признание неправомерной бездеятельность членов ЦИК в вопросе установления результатов выборов на округе.

Кроме того, кандидат был намерен в судебном порядке заставить ЦИК установить результаты выборов. Коллегия судей Верховного Суда Украины отказала гражданину Коровченко Сергею в удовлетворении иска, признав действия ЦИК законными.

По мнению главного оппонента Коровченко на округе, подобные действия это попытки повлиять на работу ЦИК и желание как можно скорее зафиксировать сфальсифицированный результат.

"Мы долго молчали, и не позволяли себе комментировать все происходящее на округе и в медийном поле. Но, действия кандидата Коровченко становятся все более неадекватными и все его обращения в суды и международные организации - ничто иное как желание надавить на членов Центральной избирательной комиссии, чтоб те закрыли глаза на массовые фальсификации и огласили результаты выборов, которых по факту нет, - сказал Приходько Борис Викторович и добавил, - Дайте ЦИК установить единственно правильный и прозрачный результат!"

На сегодняшний день, ЦИК действительно не может установить реальный результат выборов на 210 округе, так как в день голосования и во время подсчета голосов были зафиксированы массовые правонарушения, а большинство членов ОИК во главе с Соколовской Оксаной пытаются отработать полученные от Коровченко деньги и сделать все возможное ради его победы.

Напомним, ранее стало известно, что против Коровченко Сергея, кандидата по 210 округу, возбуждено уголовное дело по факту попытки подкупа члена ОИК и угрозами физической расправы.