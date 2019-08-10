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10 августа 2019, суббота, 10:00 370
Силовые структуры 2019-08-10T10:00:02+03:00
Українські Новини
Контрабанда в зоне ООС: Орденоносный комбат ВСУ получил приговор

Контрабанда в зоне ООС: Орденоносный комбат ВСУ получил приговор

Комбат Дмитрий Лысюк. Фото: Укринформ
Комбат Дмитрий Лысюк. Фото: Укринформ

Суд приговорил к штрафу 119 тыс. гривен командира 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил, подполковника Дмитрия Лысюка за незаконное перемещение и продажу контрабандных сигарет из самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

Установлено, что житель Краматорска Александр Куевда в ноябре 2018 года обратился к своему знакомому комбату Лысюку и предложил ему заняться торговлей табачными изделиями, которые будут перемещаться с неподконтрольной территории Луганской области.

При этом подакцизный товар необходимо будет забирать в предварительно оговоренном месте у реки Северский Донец рядом с населенным пунктом Трехизбенка Луганской области, где личный состав 8-го отдельного горно-штурмового батальона выполняет боевые задачи.

Подполковник согласился на это предложение и в конце декабря 2018 года забрал у лесопосадки в районе реки Северский Донец и транспортировал на военном грузовом автомобиле 290 ящиков (144 420 пачек) сигарет марки «Marlboro Red» и спрятал их в заброшенном доме в соседнем поселке Боброво.

28-29 декабря 2018 года Лысюк перевез ящики с сигаретами в Соледар (Донецкая область) и продал неустановленным лицам.

В январе текущего года военный снова забрал в тайнике еще 150 ящиков (74 920 пачек) с контрабандными сигаретами.

17 января во время получения 2 300 долларов как части денег за проданные сигареты Лысюк с сообщником были задержаны правоохранителями в кафе в Северодонецке (Луганская область).

При этом указано, что с 17 декабря 2018 года контрразведка СБУ следила за действиями преступников, так как Куевда ранее договорился о взятке сотруднику контрразведки за беспрепятственное прохождение блок-постов грузовиками с контрабандой.

Задержанным сообщникам было предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (незаконное приобретение с целью сбыта, хранение с этой целью, а также сбыт и транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

Комбат избежал ареста и был отпущен на поруки, а его сообщник вышел из-под стражи под залог 286 тыс. гривен.

30 июля оба подсудимых признали свою вину и заключили сделку со следствием.

В начале августа текущего года суд признал смягчающим обстоятельством искреннее раскаяние подозреваемых и утвердил сделку с прокуратурой, назначив подсудимым согласованное наказание.

В итоге, Куевда был приговорен к штрафу 161 500 гривен, а комбат Лысюк -к штрафу 119 000 гривен.

Кроме того, с них взысканы процессуальные расходы в размере 36 тыс. гривен с каждого.

Изъятые ящики контрабандных сигарет суд постановил уничтожить.

Комбат Лысюк был награжден орденом Богдана Хмельницого ІІІ-й степени указом Президента в августе 2017 года.

Указ Президента Петра Порошенко от 21.08.2017Указ Президента Петра Порошенко от 21.08.2017

Как сообщали Українськi Новини, ранее замминистра по делам временно оккупированных территорий, бывший Луганский губернатор Георгий Тука заявлял о причастности военных высшего звена к организации контрабанды в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) и контролируемых украинской властью регионах, прилегающих к линии разграничения.

В феврале 2016 года Печерский районный суд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы Владимира Пушкаря, командира батальона 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил, за получение взятки 1,1 млн гривен в зоне антитеррористической операции.

Больше новостей о: орден Богдана Хмельницкого Контрабанда сигарет комбат горно-штурмовые войска

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