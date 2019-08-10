Суд приговорил к штрафу 119 тыс. гривен командира 8-го батальона 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил, подполковника Дмитрия Лысюка за незаконное перемещение и продажу контрабандных сигарет из самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

Установлено, что житель Краматорска Александр Куевда в ноябре 2018 года обратился к своему знакомому комбату Лысюку и предложил ему заняться торговлей табачными изделиями, которые будут перемещаться с неподконтрольной территории Луганской области.

При этом подакцизный товар необходимо будет забирать в предварительно оговоренном месте у реки Северский Донец рядом с населенным пунктом Трехизбенка Луганской области, где личный состав 8-го отдельного горно-штурмового батальона выполняет боевые задачи.

Подполковник согласился на это предложение и в конце декабря 2018 года забрал у лесопосадки в районе реки Северский Донец и транспортировал на военном грузовом автомобиле 290 ящиков (144 420 пачек) сигарет марки «Marlboro Red» и спрятал их в заброшенном доме в соседнем поселке Боброво.

28-29 декабря 2018 года Лысюк перевез ящики с сигаретами в Соледар (Донецкая область) и продал неустановленным лицам.

В январе текущего года военный снова забрал в тайнике еще 150 ящиков (74 920 пачек) с контрабандными сигаретами.

17 января во время получения 2 300 долларов как части денег за проданные сигареты Лысюк с сообщником были задержаны правоохранителями в кафе в Северодонецке (Луганская область).

При этом указано, что с 17 декабря 2018 года контрразведка СБУ следила за действиями преступников, так как Куевда ранее договорился о взятке сотруднику контрразведки за беспрепятственное прохождение блок-постов грузовиками с контрабандой.

Задержанным сообщникам было предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (незаконное приобретение с целью сбыта, хранение с этой целью, а также сбыт и транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

Комбат избежал ареста и был отпущен на поруки, а его сообщник вышел из-под стражи под залог 286 тыс. гривен.

30 июля оба подсудимых признали свою вину и заключили сделку со следствием.

В начале августа текущего года суд признал смягчающим обстоятельством искреннее раскаяние подозреваемых и утвердил сделку с прокуратурой, назначив подсудимым согласованное наказание.

В итоге, Куевда был приговорен к штрафу 161 500 гривен, а комбат Лысюк -к штрафу 119 000 гривен.

Кроме того, с них взысканы процессуальные расходы в размере 36 тыс. гривен с каждого.

Изъятые ящики контрабандных сигарет суд постановил уничтожить.

Комбат Лысюк был награжден орденом Богдана Хмельницого ІІІ-й степени указом Президента в августе 2017 года.

Указ Президента Петра Порошенко от 21.08.2017

Как сообщали Українськi Новини, ранее замминистра по делам временно оккупированных территорий, бывший Луганский губернатор Георгий Тука заявлял о причастности военных высшего звена к организации контрабанды в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) и контролируемых украинской властью регионах, прилегающих к линии разграничения.

В феврале 2016 года Печерский районный суд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы Владимира Пушкаря, командира батальона 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил, за получение взятки 1,1 млн гривен в зоне антитеррористической операции.