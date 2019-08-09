Журналист призвал правоохранителей проверить соответствие реальной жизни госсекретаря Минюста Буяджы с ее декларацией

Правоохранительные органы должны ответить на требования общества: проверить на достоверность обнародованной в СМИ информацию о специфических бизнес-интересах государственного секретаря Министерства юстиции Украины Анны Буяджы, а также проверить достоверность заполненных чиновницей деклараций о доходах.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook заявил журналист Сергей Иванов.

Он отметил, что даже в самом ведомстве Анну Буяджы считают серым кардиналом. "Впервые я услышал о ней, когда она заблокировала назначения Анны Калинчук на должность руководителя люстрационного департамента. Сотрудники министерства говорили, что Буяджы максимально приближена к министру Павлу Петренко, ведь их связывает работа в адвокатской компании МЛГруп, соучредителем которой был Петренко, поэтому она уполномоченное артикулировать непопулярные решения, которые он принял", - отметил журналист.

Он добавил, что карьерный скачок Буяджы совпал с победой Революции достоинства и последующим назначением Павла Петренко на должность министра юстиции. "Сначала Анна возглавила Государственную регистрационную службу, потом стала министром Кабинета Министров в правительстве Арсения Яценюка. После отставки Яценюка Петренко забрал Буяджы в Минюст, где она непродолжительное время работала помощником министра, затем заместителем министра - руководителем аппарата, а в 2017 году стала госсекретарем Минюста" , - написал Сергей Иванов.

Журналист подчеркнул, что госсеркретар - это очень серьезная должность с не менее серьезными полномочиями, в т.ч. правом назначать и увольнять госслужащих в министерстве, а также - руководителей подчиненных министерству госпредприятий.

"2017 год в принципе оказался очень успешным для Анны, которая помимо должности получила мужа - люстрованого заместителя прокурора Одесской области Сергея Буяджы, которого называют бизнес-партнером криминального авторитета Антимоса Кухилавы. После неудачной попытки возглавить Государственное агентство рыбного хозяйства Буяджы занялся бизнесом, существенно украсив миллионными состоянием и имуществом декларацию жены", - отметил Иванов.

По мнению автора, эта личная информация не имела бы особого значения, если бы в скандальных Ukrainian Papers не было опубликована переписка семьи Буяджы, из которой стало известно, что чиновница с мужем проживают в незадекларированном доме в Конча-Заспе Киевской области, а также занимаются откровенно нелегальным бизнесом, а именно онлайн-казино.

"Странный стартап для госсекретаря Минюста, хотя на самом деле удивительного здесь мало. Должность и "крыша" есть, почему бы не попробовать. Несмотря на то, что информация о специфических бизнес-интересах Буяджы приобрела определенный медийный резонанс, никакой реакции со стороны антикоррупционных органов нет, хотя вряд ли является проблемой проверить соответствие данных, указанных в декларации, реальным. Будем надеяться, что ответ на этот вопрос будет обнародован в ближайшее время", - резюмировал Сергей Иванов.