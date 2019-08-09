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09 августа 2019, пятница, 16:02 516
Верховная Рада и партии 2019-08-09T16:04:00+03:00
Українські Новини
Нардеп Левочкин призвал коллег не повторять ошибки предшественников и не лишать оппозицию контрольных функций

Нардеп Левочкин призвал коллег не повторять ошибки предшественников и не лишать оппозицию контрольных функций

Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org
Сергей Левочкин. Фото: lovochkin.org

Депутат Верховной Рады Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин призвал коллег-народных депутатов не повторять ошибок предшественников и не лишать оппозицию контрольных функций в парламенте 9-го созыва.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

Также он убежден, что принятие законов, которые немедленно обеспечат мирное урегулирование войны в Донбассе, формирование коалиции и правительства, снижение тарифов и прекращение тарифного геноцида являются первоочередными задачами, которые должен выполнить новый парламент.

"Новоизбранная Рада должна срочно принять решения, которые облегчат жизнь людей на территориях возле зоны боевых действий. Для этого мы предлагаем создать в составе новоизбранной Рады Комитет по комплексному решению проблем Луганской и Донецкой областей", - сказал Левочкин.

Обращаясь к представителям президентской фракции, оппозиционный политик указал на необходимость как можно быстрее сформировать коалицию и правительство.

"Это необходимо для принятия законов, направленных на формирование устойчивого экономического роста, создания новых рабочих мест, повышение производительности труда, возвращения трудовых ресурсов - украинцев из-за рубежа, преодоление коррупции и, самое главное, бедности. Необходимо уменьшить ежемесячные платежи украинских семей по нынешним тарифам и прекратить тарифный геноцид. Нужно также немедленно принять пакет медицинских законов, чтобы люди могли получать медицинские услуги", - подчеркнул Сергей Левочкин.

Отдельно политик остановился на необходимости принять закон "Об оппозиции" и прекратить позорную практику Рады прошлого созыва, в которой оппозиция была лишена надлежащих ей контрольных функций в государстве.

"Обращаюсь к новоизбранным коллегам-депутатам: не повторяйте ошибок своих предшественников. В далеком 2014-м, так же в этой комнате, создали коалицию из более 300 депутатов и по мотивам политической жадности фактически лишили оппозицию участия в работе Рады, любых контрольных функций. Мы выступаем за то, чтобы оппозиция была представлена ​​в Счетной палате, Центральной избирательной комиссии, Антимонопольном комитете и остальных государственных регуляторах. Оппозиция также должна присутствовать и в президиуме ВРУ", - отметил Левочкин.

Политик также поблагодарил избирателей за доверие к "Оппозиционной платформе - За жизнь" во время досрочных парламентских выборов и заверил, что фракция приложит все усилия для улучшения жизни каждого гражданина Украины.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" готова работать в оппозиции, но мы будем работать исключительно в интересах нашего государства и народа Украины. Наши голоса всегда будут поддерживать все, что сделает Украину более сильной, независимой и богатой страной", - подытожил Сергей Левочкин.

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