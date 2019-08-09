"Фармак" и "Украинская медицинская миссия" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев) и общественная организация "Украинская медицинская миссия" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

Подписание меморандума состоялось в пятницу в офисе компании "Фармак".

Данный меморандум предусматривает взаимодействие в вопросах содействия защите прав медицинских работников и пациентов, предоставления им информационно-консультационной помощи, включая проведение специальных курсов, семинаров и других мероприятий.

Также "Фармак" и "Украинская медицинская миссия" будут сотрудничать при разработке предложений к проектам законов и другим нормативно-правовым актам для обеспечения здоровья населения Украины.

«Присоединившись к сети Глобального Договора инициативы ООН наряду с мировыми фармкомпаниями, "Фармак" на высоком международном уровне доказал соответствие глобальным трендам устойчивого развития. Одна из основных целей устойчивого развития – крепкое здоровье населения мира. Деятельность "Фармак" направлена на ее выполнение. Мы делаем доступным лечение современными эффективными лекарственными средствами, помогая человеку быть здоровым и счастливым, благодаря европейским стандартам качества, инновациям, постоянному развитию, профессионализму и постоянной репутации ответственного бизнеса и надежного партнера. Мы реализуем ряд проектов, направленных на повышение уровня квалификации украинских врачей", - сказала директор по маркетингу и продажам АО «Фармак» Сусана Халилова.

По ее словам, в рамках проекта "Уровень" за 8 лет более чем 10 000 врачей повысили уровень своих знаний, посетив тренинги и учебные мероприятия, организованные "Фармаком".

"Именно поэтому мы начинаем сотрудничество с "Украинской медицинской миссией", которая способствует внедрению инновационных подходов к диагностике и лечению пациентов и созданию условий для профессионального развития врачей Украины. Уже в ближайшее время в рамках реализации совместного проекта "Украинской медицинской миссии" и Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения "Право на жизнь" будет предоставлена мобильная медицинская консультативно-диагностическая помощь и необходимые лекарственные средства врачам и населению районов Луганской, Донецкой областей вдоль линии разграничения», – отметила Халилова.

В свою очередь председатель правления и основатель «Украинской медицинской миссии» Дмитрий Вернигор отметил, что для них очень важно сотрудничество с представителями фармацевтического бизнеса Украины.

"В ситуации, которая сейчас сложилась в ряде регионов нашей страны, к сожалению, без благотворительной помощи стабильное функционирование системы здравоохранения и оказание специализированной медицинской помощи населению невозможно. Это особенно актуально для прилегающих к зоне разграничения районов Луганской и Донецкой области, где из-за логистических и других препятствий пациенты не имеют доступа к качественному лечению. Мы очень благодарны нашим партнерам из АО "Фармак", которые услышали и поняли потребности пациентов и готовы им помогать, начиная с самых уязвимых регионов и самых болезненных проблем", – отметил он.

В сообщении отмечается, что "Украинская медицинская миссия" реализует ряд важных для страны проектов, в частности, медицинский проект «Право на жизнь», который реализуется в рамках совместного проекта «Украинской медицинской миссии» и Фонда Организации Объединенных Наций в области народонаселения – это специализированная мобильная медицинская консультативно-диагностическая помощь населению районов Луганской, Донецкой областей вдоль линии разграничения.

Также реализуется медицинский проект «Эндовенозная сварка».

Согласно сообщению, эндовенозная электросварка (ЭВЭС) – это новая украинская технология лечения варикозной болезни, которая по своим характеристикам и результатам не уступает современным мировым методикам, в частности, эндовенозной лазерной коагуляции и радиочастотной абляции.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году по сравнению с 2017 годом "Фармак" увеличил прибыль на 25,2%, или на 211 млн гривен, до 1,05 млрд гривен.

В 2018 году выручка компании увеличилась на 8,8%, или на 534 млн гривен, до 6,6 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.