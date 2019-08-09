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  • Принцип импортного паритета, примененный в "Роттердам+", является международной практикой, - Корольчук
09 августа 2019, пятница, 14:37 662
Экономика 2019-08-09T16:00:02+03:00
Українські Новини
Принцип импортного паритета, примененный в "Роттердам+", является международной практикой, - Корольчук

Принцип импортного паритета, примененный в "Роттердам+", является международной практикой, - Корольчук

Принцип импортного паритета, который применен в формуле "Роттердам+", действует в большинстве стран. Об этом написал член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в блоге интернет-издания"Корреспондент".

"Принцип импортного паритета, конечно, не в НКРЕКУ изобрели. Он применяется в большинстве стран, а там где не применяется - этим странам только хуже. Об этом утверждают в Европейской ассоциации угля и лигнита (Euracoal). Представители ассоциации приводили примеры двух основных подходов к ценообразованию на уголь. С одной стороны Великобритания в свое время отказалась от импортного паритета и это привело к экономическому банкротству местной угольной отрасли. С другой стороны есть Турция и Китай, где действует импортный паритет и это разрешило запустить систему поддержки отечественной угольной отрасли. Кстати, британцы, "дали заднюю" и вернули импортный паритет, чтобы обеспечить объективное ценообразование на уголь", - написал Корольчук.
Эксперт привел слова председателя Европейской ассоциации угля и лигнита Берне Риккетс, который, комментируя формулу импортного паритета для установления цены угля "Роттердам+", сказал: "Принцип импортного паритета - не украинское изобретение, он применяется по всему миру. Германия использовала принцип импортного паритета, Великобритания использует принцип импортного паритета. В мире есть много примеров, где используется импортный паритет, и вы выбрали бенчмарк, чтобы определять и рассчитывать цену по импортному паритету".
Юрий Корольчук также отметил, что формула не обязательно предполагает импорт угля, она устанавливает ценовой ориентир для украинских угледобывающих предприятий и создает условия для активизации добычи топлива.
"Формула "Роттердам+"дает возможность покрывать расходы на импорт, хотя не обязательно предполагает сам импорт - она ​​устанавливает ценовой ориентир для украинских шахт. Значительная часть электроэнергии в Украине производится на угольных ТЭС, соответственно, есть необходимость в наращивании добычи угля. Формирование цены электроэнергии в Украине за ее привязку к международным цен на энергоносители создает благоприятные условия для активизации угледобычи", - заявил эксперт.
Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ГП "Оператор рынка", бывшего члена НКРЕКУ Владимира Евдокимова и сообщили о подозрении 6 лицам по так называемому делу "Роттердам+".
3 марта 2016 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) приняла постановление №289, в котором утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии. Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам +" прекратилась.

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