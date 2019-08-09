Люди не в состоянии платить за коммуналку, нужно списать задолженность за услуги ЖКХ и снизить тарифы, – Бойко

Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что граждане Украины не в состоянии сейчас оплачивать коммунальные услуги, поэтому необходимо списать накопившиеся задолженности за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и снизить действующие тарифы.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

Бойко отметил, что если не снизить тарифы и не списать задолженность людей за коммуналку, то она продолжит нарастать как снежный ком, что грозит коммунальным коллапсом. "Львиная доля из 60 млрд гривен, которые люди задолжали за услуги ЖКХ – это долги за газ. 80% этой суммы – это задолженность людей, которые были просто не в состоянии платить по заоблачным тарифам, лишь небольшая часть потребителей просто воспользовались ситуацией. Поэтому придется списывать эти долги, иначе они будут нарастать, и этот коллапс никак не предотвратить", – сказал политик.

"Но ключевое – это снижение тарифов. Бедность, которая охватила страну, является, в том числе, следствием тарифного геноцида, устроенного предыдущей властью. Мы закрепим наши договоренности с РФ, благодаря чему даже в отопительный сезон можно будет снизить тарифы", – подчеркнул Бойко.

Напомним, благодаря договоренностям, достигнутым Юрием Бойко и председателем Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком с руководством Российской Федерации (РФ), стоимость газа для украинских потребителей может быть снижена до 3 800 гривен за 1 тыс. куб. метров природного газа.