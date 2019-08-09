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  • Национальная сборная Украины по футболу впервые сыграет с трехкратным чемпионом Африки - командой Нигерии, - УАФ
09 августа 2019, пятница, 13:21 60
Спорт 2019-08-09T16:00:02+03:00
Українські Новини
Национальная сборная Украины по футболу впервые сыграет с трехкратным чемпионом Африки - командой Нигерии, - У

Национальная сборная Украины по футболу впервые сыграет с трехкратным чемпионом Африки - командой Нигерии, - УАФ

"10 сентября национальная сборная Украины впервые в истории сыграет товарищеский матч с трехкратным чемпионом Африки - сборной Нигерии, которая недавно подтвердила статус одной из сильнейших команд континента бронзовыми медалями Кубка Африки-2019!" Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Футбольный функционер предложил членам Исполкома УАФ утвердить местом проведения поединка стадион "Днипро-Арена". "Несмотря на перенос товарищеского матча с турками, который должен был состояться в ноябре прошлого года в Днипре, такое решение будет абсолютно логичным и справедливым! Этот матч станет прекрасным подарком Днипру - главному форпоста Украины на востоке и первым поединком сборной в городе за последние десять лет!", - отметил Павелко.

Президент национальной футбольной ассоциации также предложил  исполкому УАФ утвердить местом проведения товарищеского матча Украина - Эстония, запланированного на 14 ноября, запорожскую "Славутич-Арена".

"В случае одобрения инициативы Исполкомом эта встреча станет первым в истории матчем национальной сборной в Запорожье! Оба предложения уже получили полную поддержку тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко. Таким образом мы расширим географию выступлений сборной в Украине и сине-желтые получат в этих матчах мощную поддержку непокорного казацкого края!", - резюмировал Андрей Павелко.

Как сообщалось, Национальная сборная Украины по футболу занимает первое место в отборочной группе "В" к Чемпионату Европы. Наша команда после 4 проведенных матчей набрала 10 очков, трижды обыграв соперников и сведя 1 матч вничью.

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