Как пилят бюджет луганского "энергоострова", - СМИ

В конце июля министр энергетики Игорь Насалик подсунул премьер-министру на подпись проект правительственного постановления "О предотвращении чрезвычайной ситуации в Луганской области", информирует портал "Наши деньги".

Речь идет о том, что украинская часть Луганщины может в любой момент остаться без света, электроэнергию там производит исключительно Луганская ТЭС из группы ДТЭК. Поскольку Украина так и не проложила железнодорожные пути, чтобы подвозить антрацит на Луганскую ТЭС со своей территории, то там пришлось жечь газ. А он гораздо дороже угля.

Носалик предлагает выход в снижении цены газа для ДТЭК Луганская ТЭС: "Нафтогаз" должен продавать топливо по 2895 грн. за тысячу кубов (без НДС и тарифов на транспортировку и распределение). Это почти вдвое дешевле актуального прейскуранта "Нафтогаза" в 5204 грн. То есть государству предлагают национализировать убытки, которые могли бы лечь на ДТЭК.

Чтобы не попасть в такую ​​ловушку, государство уже давно должно было разработать обходные пути доставки электроэнергии с материка на "луганский энергоостров". Но единственный известный такой проект под крышей "Укрэнерго" саботировали и превратили в "маржинальную" кормушку.

Речь идет о строительстве Кременской подстанции в Луганской области.

Если по-простому, "Укрэнерго" должно построить там новую подстанцию. Она должна выполнить функцию большого удлинителя на несколько розеток, включенного в энергосистему "материковой" Украины и заброшенного на территорию Луганщины.

"Укрэнерго" еще в 2016 году объявило тендер на строительство подстанции "Креминская", на которую должны затянуть воздушные линии 500 кВ Донбасская-Донская и 220 кВ Креминская-Юбилейная. Ожидаемая стоимость торгов составила 1,08 млрд грн. (здесь и далее все цены указаны без НДС). Четверть этой суммы приходилась на элегазовые распределительные переключатели КРУЭ 500 кВ и КРУЭ 220 кВ производства корпорации "Hyosung" (Корея).

В мае 2017 года ООО "Киевская энергетическая строительная компания" ("Кебко") выиграла этот тендер.

Заметим, что корейские переключатели ввозились в Украину по контракту между немецкой фирмой "Mewako GmbH" и украинским ЗАО "СВС-Днепр". А не по соглашению между производителем "Hyosung" и тендерным подрядчиком "Кебко".

И вот наконец Наступил май 2019 года, когда "Укрэнерго" и "Кебко" заключили очередное дополнительное соглашение о подъеме цены на переключатели. Таким образом, по дороге от таможни к тендеру распределительные устройства набрали дополнительной "государственной важности" в размере $ 2,77 млн. И это мы еще не знаем, как менялась цена между корейским производителем и немецкой "прокладкой", то есть сколько средств осталось сразу на зарубежных счетах. Но видим "дельту" между тендерным победителем и связанным импортером, ведь "СВС-Днепр" является учредителем "Киевской энергетической строительной компании".

Руководителем "СВС-Днепр" является Николай Кравченко, ранее возглавлявший департамент капитального строительства и реконструкции ПАО "Киевэнерго" из группы "ДТЭК" Рината Ахметова и работавший в Минтопэнерго под руководством Ивана Плачкова, который сейчас возглавляет наблюдательный совет ДТЕКовского "Киевэнерго".

Не будем пересказывать слухи о связи тендерных успехов "Кебко" во времена Порошенко с куратором энергетической отрасли Игорем Кононенко. И о влиянии последнего на "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука, у которого тоже большой бэкграунд в тендерах госкомпании. Значительно важнее то, что в первично объявленном тендере подстанцию ​​"Креминская" планировали построить еще в 2018 году. Но вместо того заказчик и подрядчик полтора десятка раз заключали дополнительные соглашения, в частности о повышении цен (стоимость сделки в конечном итоге выросла с 10,6 млрд грн. до 11,1млрд грн.). А подстанция пока так и не достроена!

Зато, если бы заказчики и строители вместо быстрого распределения "дельты" на скорой товарной поставке переключателей больше проникались именно строительством, то Креминская подстанция уже сейчас позволила бы Украине забыть о геморрое с поставкой угля на Луганскую ТЭС и не переживать поддержкой бизнеса Рината Ахметова за счет государственных дотаций.