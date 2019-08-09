Подозрения Гонтаревой, Стеценко, Филатову - это презент Луценко Коломойскому, - журналист

Подозрения Гонтарева, Стеценко, Филатову - это "своеобразный презент" генпрокурора Юрия Луценко Игорю Коломойскому, который неоднократно публично заявлял о намерениях наказать чиновников, которые стояли за национализацией "Приватбанка".

Об этом сообщил журналист Сергей Иванов в блоге на "Цензор.нет".

"У него (Луценко) остался месяц в должности. За это время он должен решить пару сверхважных задач. Во-первых, обезопасить себя от уголовного преследования, которое объективно может начаться, как только за ним закроется дверь Резницкой. В частности, крови генпрокурора активно требует НАБУ ", - отмечает журналист.

По мнению Иванова, для того, чтобы получить иммунитет, Луценко ищет пути поддержки со стороны Игоря Коломойского, который "должен повлиять на своего бывшего адвоката, председателя ОП Андрея Богдана, который сегодня руководит всей президентской вертикалью".

"Именно поэтому Юрий Витальевич делает интересный кульбит. Вы помните громкий скандал с подозрениями Гонтаревой, Стеценко и Филатову в рамках дела Курченко, которые объявил скандально известный прокурор Кулик? Напомню, еще в апреле генпрокурор считал обвинения необоснованными и даже разогнал прокурорскую группу Кулика за откровенную политическую игру на стороне Игоря Коломойского. Следствие по делу велось с 2014 года, претензий у следствия к группе ICU, которую когда-то возглавляла Гонтарева, и Филатова не возникало до начала выборов и визита Кулика в Израиль в марте 2019 года, но после израильского вояжа Кулика Филатов, Стеценко и Гонтарева моментально получили статус участников организованной преступной группы. Как я сказал выше, тогда Луценко публично отмежевался от Кулика, но уже через три месяца занял диаметрально противоположную позицию. Теперь он считает подозрения обоснованными - якобы группа прокуроров Кулика смогла убедить его нового заместителя Сергея Кизя в достаточности доказательной базы ", - объясняет Иванов.

В то же время, считает журналист, Луценко планирует обеспечить "внешнее прикрытие" за счет лояльности действующей администрации США и президенту Трампу лично.

"Об этом свидетельствует заявление об отсутствии подписи Манафорта в "амбарный" книге Партии регионов. По-видимому, Луценко рассчитывает на статус ценного свидетеля на предстоящих президентских выборах в Америке, когда Трампа снова начнут обвинять в коррупции", - отмечает Иванов.

Напомним, ГПУ вызвала совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко, бывшего главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву и экс-заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова для вручения подозрений по делу "Аграрного фонда".

В инвестиционно-консалтинговой группе ICU заявления руководства Генпрокуратуры расценивают как попытку оказать давление на руководство компании.

"Мои действия и роль ICU в сделках с" Аграрным фондом "абсолютно правомерны. Это подтверждено решениями судов всех трех инстанций в 2014 году. В этих соглашениях ICU была брокером со стороны "Аграрно-го фонда" в сделках купли-продажи ОВГЗ между Фондом и "Брокбизнесбанк", - заявил управляющий партнер ICU Константин Стеценко.

Он напомнил, что Генеральная прокуратура была участником упомянутых судебных разбирательств и прекрасно осведомлена о решении всех судов, которые признали действия ICU соответствующими закону.