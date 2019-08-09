Кличко заявил о попытках подкупить депутатов Киевсовета для срыва следующего его заседания

Депутатов Киевсовета пытаются подкупить, чтобы сорвать следующее заседание.

Об этом Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает сайт мэра Киева.

"Какой я мэр - жители столицы выскажутся на выборах. И не некоторым ловким бизнесменам, что "влетели" во власть, решать за людей, пренебрегая Конституцией и законом, - подчеркнул Кличко. - Они продолжают ежедневно поливать меня грязью, оговаривать в эфире канала "1+1". На который я, кстати, уже подал в суд. И не исключаю, что буду обращаться еще. Они пытаются подкупить депутатов Киевсовета, чтобы "озеленить" его. И сорвать следующее заседание. Они под надуманными предлогами обращаются в НАБУ и ГБР, а те, по закону, должны реагировать на обращения. И тратить время и силы на расследование "высосанных из пальца" дел. Но я буду делать то дело, которое доверили мне киевляне, и защищать их интересы. Если сдастся Киев, пойдет ползучее уничтожение самоуправления и децентрализации в стране", - написал Кличко

Он также поблагодарил жителей Киева и всех украинцев за поддержку, которую они ему выражают.

"Друзья! Я благодарен всем за поддержку! Без преувеличения, тысячи людей-знакомых и незнакомых - позвонили, написали мне в течение последних недель. Все говорят не сдаваться и не сдавать Киев назначенным сверху управляющим, - подчеркнул Кличко. - Хочу заверить: я не собираюсь сдаваться. И не ради этого "электрического" кресла мэра. А потому, что понимаю: я стал той фигурой, от выдержки и позиции которой сегодня зависит, смогут ли киевлян лишить самоуправления, лишить права избирать власть в своем городе".