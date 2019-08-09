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09 августа 2019, пятница, 10:51 655
Экономика 2019-08-09T12:45:02+03:00
Українські Новини
Роттердам+ позволял сдерживать тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей, - СМИ

Роттердам+ позволял сдерживать тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей, - СМИ

Формула Роттердам+ позволяла долгое время сдерживать тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей. Об этом пишет "Апостроф".

"С 1 июля 2019 года в Украине заработал оптовый рынок электроэнергии, а значит, формула перестала действовать одновременно с запуском свободного рынка электроэнергии. И что теперь? Фактическая рыночная цена угля, по которой шахты продают уголь после введения рынка, составляет 2,5 - 2,8 тыс. грн./тонну. Тариф для промышленных потребителей ожидаемо вырос на 25%. А если бы формула продолжала действовать, то по "Роттердам+" цена угля составляла бы 1730 грн./тонну. Что естественным образом влияло бы на итоговую стоимость электроэнергии для промпотребителей. То есть становится очевидным тот факт, что именно благодаря утвержденному регулятором порядку (формуле "Роттердам+), удавалось реально сдерживать рост тарифов".

Как пишет издание, до введения формулы в Украине действовало ручное ценообразование на уголь, которое противоречило международной практике и на деле вело к всевозможным манипуляциям.

"Важный вопрос - была ли альтернатива формуле тогда, в далеком 2016-м, когда Нацкомиссия приняла постановление об этой методике? Вряд ли. Сегодня энергоэксперты говорят о том, что средняя себестоимость угля государственных шахт находится на уровне 3700 грн./тонну. Когда в прессе эксперты говорят, что нельзя смотреть на импортный уголь в качестве индикатива цены, так как у нас якобы достаточно своего, то важно понять, а каким должен быть внутренний индикатив для определения стоимости угля?  Это те самые 3,7 тыс. грн. на госшахтах? Или лучше все же ориентироваться на прозрачные биржевые данные, используя их как индикатор, - на мировые индексы?", - пишет издание.

Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении шести лицам, якобы причастным к внедрению формулы "Роттердам+".

Экономисты единогласны - активизация расследования НАБУ связано со значительным влиянием Игоря Коломойского на новую власть. Так, инвестаналитик Сергей Фурса заявил, что дело Роттердам+ напрямую связано с возвращением олигарха в Украину.

Аналогичного мнения придерживается экономист Борис Кушнирук. "То, что все это лишь подыгрывание Коломойскому и нынешним власть имущим, для меня вполне очевидно. Руководство НАБУ и САП просто хочет доказать свою полезность сегодняшним руководителям государства. И главным аргументом должен быть не уровень компетентности и профессионализма. Два года их деятельности показали, что там ее нет. Главное - это готовность выполнить любую прихоть чиновников и влиятельных олигархов", - написал он.

Больше новостей о: НАБУ Специализированная антикоррупционная прокуратура Национальное антикоррупционное бюро Роттердам+ Цена на уголь Борис Кушнирук Игорь Коломойский тариф на электроэнергию

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