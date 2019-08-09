Из карьера "Укрзализныци" щебень в Россию экспортировали без документов более чем на миллион гривен

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему директору Трудовского карьера, входящего в состав предприятий "Укрзализныци", в растрате 1,2 млн гривен при экспорте щебня в Россию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро, передают Українськi Новини.

"Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП 6 августа 2019 сообщили о подозрении бывшему директору Трудовского карьероуправления ГП "Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины" (ныне - производственное подразделение филиала "Центр управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця"). Следствие считает, что чиновник причастен к растрате государственного имущества в особо крупных размерах", - сказано в нем.

Действия подозреваемого квалифицируются по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Как выяснило следствие, в конце 2013 - начале 2014 года директор Трудовского карьера, злоупотребляя служебным положением и действуя по предварительному сговору с руководителем частного общества, зарегистрированного в Донецке, создал видимость законных оснований для реализации щебеночной продукции в адрес частной компании путем оформления договора поставки.

В дальнейшем госпредприятие отгрузило 19 765 тонн щебня, который железной дорогой экспортировали в Российскую Федерацию.

Однако никаких бухгалтерских документов в подтверждение указанных правоотношений с госпредприятием составлено не было и соответствующих расчетов не проведено.

Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, такими действиями интересам госпредприятия нанесен ущерб 1 200 000 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, часть ЕС составляет в экспорте Украины 42,6%, тем временем как часть России в украинском экспорте составляет 7,7%.