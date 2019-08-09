Голик назвал шесть приоритетов для новой Верховной Рады

Советник бывшего главы Днепропетровской областной государственной администрации, а ныне руководитель программы "Региональное развитие" аналитического центра "Украинский институт будущего" Юрий Голик в авторской колонке на сайте "Цензор" "Что хотелось бы от новой Верховной Рады" перечислил шесть приоритетов для народных депутатов.

"К сожалению, прошлый состав Рады оказался неспособен провести сколько-нибудь глобально значимые экономические реформы. Масса прогрессивных, важных и нужных законов годами пылилась в комитетах Рады. Тому отдельными экспертами уже найдена масса "объяснений" - плохой президент, плохие премьеры и Кабмины, народ не тот. Но, если быть до конца честными, сама Рада была на это не способна. В силу массы противоречивых интересов групп влияния внутри парламента и почти каждой фракции. В итоге ни земельной реформы, ни реальной крупной приватизации, ни налогового или регуляторного прорыва не случилось. Три фракции в новой Верховной Раде декларируют свою приверженность экономическим реформам. Что они могут сделать?" - написал Голик.

По его мнению, приоритетами депутатов должны стать земельная реформа, большая приватизация, выведение экономических правонарушений из подследственности СБУ и полиции, защита инвесторов, инфраструктурный прорыв на уровне законов и нормативов и легализация игорного бизнеса.

"Земельная реформа - наиболее доступный инструмент инвестиционного прорыва. При этом не особо важно какая модель рынка земли будет выбрана. В любом случае это приведет к формированию огромного рынка с массой игроков, понятным активом с ясной ценностью и добавленной стоимостью. Давайте признаем честно - рынок земли в Украине и так есть. Но он полностью в тени. Все, что нужно сделать, легализовать то, что и так функционирует", - считает Голик.

Он также уверен, что большая приватизации сократит коррупцию и повысит эффективность предприятий, а создание специальной службы финансовых и экономических расследований лишит сотрудников СБУ и полиции "соблазнов".

"Каждый инвестор, заходящий сегодня в Украину в первый раз или реинвестирующий в крупный проект - настоящий герой. Но каждая инвестиция должна получать защиту от рэкета или произвола того или иного регулятора", - уверен Голик.

Он также считает, что новый парламент может и должен совершить инфраструктурный прорыв на уровне законов и нормативов: "Речь идет о дерегуляции и демонополизации всего рынка перевозок. Если порты, дороги - автомобильные и железные, аэропорты и аэромаршруты перестанут быть полем коррупции и монополизма, украинская экономика получит максимальный стимулирующий эффект. К тому же, ускорится формирование единого культурного и общественного пространства. Потому что когда из конца в конец страны невозможно доехать не потеряв по пути колеса, о каком единстве может идти речь?".

Наконец, Голик предлагает легализовать игорный бизнес, который сейчас находится в тени: "Давайте не будем закрывать глаза и рассказывать, что игорного бизнеса в стране нет".Он уверен, что легализация приведет к сокращению теневого бизнеса и коррупции в политике и правоохранительных органах, даст бюджетам больше налогов.