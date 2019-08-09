Российский Boeing-738 залетел в воздушное пространство Украины

Самолет Boeing-738 российской авиакомпании "Глобус" 7 августа получил от Украэроцентра разрешение на использование воздушного пространства Украины в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра, несмотря на прекращение авиасообщения между Украиной и Россией еще в 2015 году. \r\nОб этом сообщает пресс-служба Украэроруху.\r\nРазрешение было предоставлено из-за вероятности аварийной ситуации во время полета, которая могла возникнуть из-за грозового облачность над Украиной, Польшей и Беларусью.\r\n"Российское судно, которое осуществляло перелет из итальянского города Бари в Москву, находилось в украинском воздушном пространстве 26 минут", - говорится в сообщении.\r\nУкраэрорух напоминает, что согласно решению Государственной авиационной службы Украины, самолетам, в том числе и российским, может быть разрешен вход в воздушное пространство Украины в аварийных ситуациях.\r\nКак сообщали Українські Новини, 1 апреля Украина официально перестала дружить с Россией.\r\n25 октября 2015 года вступило в силу прекращение авиасообщения между Украиной и Россией.