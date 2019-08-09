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09 августа 2019, пятница, 08:20 96
Политика 2019-08-09T09:00:03+03:00
Українські Новини
Российский Boeing-738 залетел в воздушное пространство Украины

Российский Boeing-738 залетел в воздушное пространство Украины

Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Самолет Boeing-738 российской авиакомпании "Глобус" 7 августа получил от Украэроцентра разрешение на использование воздушного пространства Украины в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра, несмотря на прекращение авиасообщения между Украиной и Россией еще в 2015 году. 

Об этом сообщает пресс-служба Украэроруху.

Разрешение было предоставлено из-за вероятности аварийной ситуации во время полета, которая могла возникнуть из-за грозового облачность над Украиной, Польшей и Беларусью.

"Российское судно, которое осуществляло перелет из итальянского города Бари в Москву, находилось в украинском воздушном пространстве 26 минут", - говорится в сообщении.

Украэрорух напоминает, что согласно решению Государственной авиационной службы Украины, самолетам, в том числе и российским, может быть разрешен вход в воздушное пространство Украины в аварийных ситуациях.

Как сообщали Українські Новини, 1 апреля Украина официально перестала дружить с Россией.

25 октября 2015 года вступило в силу прекращение авиасообщения между Украиной и Россией.

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