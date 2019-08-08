Одна женщина погибла и одна госпитализирована из-за непогоды в Ровенской области 8 августа

Одна женщина погибла и одна госпитализирована из-за непогоды в Ровенской области 8 августа. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Ровенской области.

В селе Постийне (Костопольский район, Ровенская область) из-за сильных порывов ветра и дождя оборвались проводы на линии электропередач и упали на 83-летнюю женщину, которая шла по дороге с внучкой.

Пенсионерка погибла на месте происшествия, а ее внучка доставлена в Костопольскую районную больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщали Українські Новини, из-за непогоды в Одесской области 3 августа погиб один человек.