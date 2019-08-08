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8.08.19 20:00 Прес-конференція щодо подальшої бездіяльності ЦВК щодо неоголошення результатів виборів по округу 210

08 августа 2019, четверг, 18:58 58
Происшествия 2019-08-08T18:59:11+03:00
Українські Новини
Одна женщина погибла и одна госпитализирована из-за непогоды в Ровенской области 8 августа

Одна женщина погибла и одна госпитализирована из-за непогоды в Ровенской области 8 августа

Одна женщина погибла и одна госпитализирована из-за непогоды в Ровенской области 8 августа. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Ровенской области.

В селе Постийне (Костопольский район, Ровенская область) из-за сильных порывов ветра и дождя оборвались проводы на линии электропередач и упали на 83-летнюю женщину, которая шла по дороге с внучкой.

Пенсионерка погибла на месте происшествия, а ее внучка доставлена в Костопольскую районную больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщали Українські Новини, из-за непогоды в Одесской области 3 августа погиб один человек.

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