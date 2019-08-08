8.08.19 20:00 Пресс-конференция о дальнейшей бездеятельности ЦИК по не объявлению результатов выборов по округу 210

8.08.19 20:00 Пресс-конференция о дальнейшей бездеятельности ЦИК по не объявлению результатов выборов по округ

8 августа 2019 года, в 20:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция о дальнейшей бездеятельности ЦИК по необъявлению результатов выборов по округу 210.

Сегодня Верховный Суд начал рассмотрение иска Сергея Коровченко в Центральную избирательную комиссию о признании противоправной бездеятельности ЦИК по поводу не установления результатов выборов и обязательства установить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №210.

По состоянию на сейчас, заслушав доводы всех сторон участников процесса, суд решил объявить перерыв до 11:00, 9 августа.

"Бездействие ЦИК по необъявлению результатов выборов по округу 210 это нарушение законов и Конституции Украины. Оснований для того, чтобы затягивать процесс объявления результатов нет", - убежден Сергей Коровченко. - "Результат выборов по 210 округу должен немедленно быть объявленным Центральной избирательной комиссией".

Округ 210 является единственным округом, где ЦИК не объявила официальные результаты выборов. Хотя протокол с уточненными после пересчета голосов данным было принято ЦИК еще 6 августа.

Напомним, 21 июля 2019 года в Украине прошли досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Кандидат Сергей Коровченко получил лидерство на округе 210, набрав более 21,2% голосов. Его оппонент, Борис Приходько (заместитель председателя НБУ, 2012-2014 гг.) Через суд добился пересчета голосов на 33 участках. 6 августа тщательный пересчет закончился, повторно подтвердивший победу Сергея Коровченко. Протокол с пометкой "Уточненный" было принято ЦИК в тот же день, после чего ЦИК объявила перерыв.

7 августа 2019 Шестой апелляционный суд города Киева принял решение об отмене решения Черниговского окружного административного суда по иску Бориса Приходько о наличии нарушений. "Оценив доказательства, имеющиеся в деле, по своему внутреннему убеждению, основанному на их непосредственном, всестороннем, полном и объективном исследовании, как это предусмотрено ч. 1 ст 90 КАС Украины, коллегия судей пришла к выводу, что истец (Борис Приходько), в нарушение требований ч.ч. 1, 4 ст. 77 КАС Украины, не предоставил доказательств в подтверждение обстоятельств, при которых, по его мнению, произошло нарушение требований Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" со стороны Окружной избирательной комиссии ОВО №210.

8 августа ОИК округа 210 провела сверку списков избирателей, никаких расхождений не обнаружено и протокол уже находится в ЦИК.

Cпикеры:

Сергей Коровченко, кандидат по округу 210;

кандидат по округу 210; Виктор Сурник, адвокат Сергея Коровченко.

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