Национальная ассоциация адвокатов обратится в полицию в связи с совершенным против адвоката Болдина уголовным преступлением

Национальная ассоциация адвокатов Украины (НААУ) обратится в полицию из-за совершенного в отношении ее члена, адвоката Максима Болдина уголовного правонарушения.\r\nОб этом говорится в соответствующем заявлении комитета по правам адвокатов НААУ, которым располагает редакция.\r\nВ профильный комитет НААУ обратился адвокат Болдин, который сообщил о том, что он подвергся информационной атаке в связи с возможным назначением его на пост председателя Одесской областной государственной администрации (ОГА), в результате которой против него было совершено преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 397 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица).\r\n\r\n\r\n\r\nПо мнению комитета НААУ по защите прав адвокатов материалы, размещенные на различных веб-сайтах, направлены на отождествление адвоката и его клиента, что недопустимо в правовом государстве.\r\nВ заявлении Комитета отмечается, что публикации, в которых используется информация о профессиональной деятельности адвоката Болдина, подготовлены с грубым нарушением законодательства Украины, а также принципов ООН.\r\nТак, согласно ч. 1 ст. 23 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", честь и достоинство адвоката гарантируются и охраняются Конституцией Украины. А согласно п. 14 Доклада Специального докладчика по вопросу о независимости судей и адвокатов, который был оглашен 22 апреля 2016 на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, принцип не отождествления адвоката с клиентом позволяет им выполнять свои профессиональные обязанности свободно, независимо и не опасаясь применения карательных мер. В то же время, этот принцип способствует обеспечению эффективной реализации права на защиту.\r\nНапомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский вынес на общественное обсуждение 5 кандидатур на должность главы Одесской ОГА, среди которых был и Максим Болдин. Против него в СМИ развернулась масштабная кампания, за которой, по мнению самого Максима Болдина стоят коррупционные кланы Одессы.