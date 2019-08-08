В оппозиции назвали недопустимым открытие рынка земли без референдума

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", комментируя анонсированный Президентом Украины Владимиром Зеленским запуск рынка земли с 2020 года, назвала такое намерение Президента недопустимым без проведения общенационального референдума по данному вопросу.

Об этом говорится в официальном заявлении партии.

"Открывать рынок земли в нынешних условиях, когда украинская экономика находится "на дне", а люди доведены до нищеты – это преступление. Более того, открытие рынка земли может произойти только после общенационального референдума. Это наша принципиальная позиция. Никакая власть не в праве самостоятельно принимать такие решения", - сказано в заявлении.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" акцентировала, что команда Зеленского так и не представила четкого плана развития экономики и возрождения отечественной промышленности. Вместо этого сделано заявление о необходимости продавать сельскохозяйственные земли.

Представители "Оппозиционной платформы - За жизнь" категорически против бездумного открытия рынка земли. "Мы будем бороться против принятия решений такой колоссальной важности без учета мнения украинских граждан. Также мы будем инициировать шаги и вносить предложения, направленные на реальное развитие экономики – у страны просто нет времени на разного рода сомнительные "эксперименты". Мы не позволим поставить страну на кон. Украина обязательно будет демократическим, правовым и экономически мощным государством", - подчеркивается в заявлении партии.