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08 августа 2019, четверг, 15:54 38
Силовые структуры 2019-08-08T15:56:55+03:00
Українські Новини
Прокуратура проводит обыски в Ирпенском горсовете Киевской области

Прокуратура проводит обыски в Ирпенском горсовете Киевской области

Прокуратура. Фото: gordonua.com
Прокуратура. Фото: gordonua.com

Прокуратура Киевской области проводит обыски в Ирпенском горсовете.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ведомства.

Следственные действия проходят на данный момент.

Обыски связаны с необходимостью получить доступ к документации по делу о возможной служебной халатности чиновников мэрии.

В частности, речь идет о возможных махинациях с землей и застройкой.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-мэру Ирпеня Владимиру Карплюку.

Ранее председатель Ирпенского городского совета Киевской области Владимир Карплюк решил сложить полномочия со 2 августа для подготовки к выборам в Верховную Раду осенью 2019 года.

Больше новостей о: Ирпень Владимир Карплюк Прокуратура Киевской области Ирпенский городской совет

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