Прокуратура проводит обыски в Ирпенском горсовете Киевской области

Прокуратура Киевской области проводит обыски в Ирпенском горсовете.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ведомства.\r\nСледственные действия проходят на данный момент.\r\nОбыски связаны с необходимостью получить доступ к документации по делу о возможной служебной халатности чиновников мэрии.\r\nВ частности, речь идет о возможных махинациях с землей и застройкой.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-мэру Ирпеня Владимиру Карплюку.\r\nРанее председатель Ирпенского городского совета Киевской области Владимир Карплюк решил сложить полномочия со 2 августа для подготовки к выборам в Верховную Раду осенью 2019 года.