Прокуратура проводит обыски в Ирпенском горсовете Киевской области

Прокуратура Киевской области проводит обыски в Ирпенском горсовете.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба ведомства.

Следственные действия проходят на данный момент.

Обыски связаны с необходимостью получить доступ к документации по делу о возможной служебной халатности чиновников мэрии.

В частности, речь идет о возможных махинациях с землей и застройкой.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-мэру Ирпеня Владимиру Карплюку.

Ранее председатель Ирпенского городского совета Киевской области Владимир Карплюк решил сложить полномочия со 2 августа для подготовки к выборам в Верховную Раду осенью 2019 года.